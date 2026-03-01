Iran tuyên bố mở "chiến dịch dữ dội nhất lịch sử” trả đũa Mỹ - Israel, 6 nước đồng loạt đóng cửa không phận

Iran tuyên bố mở "chiến dịch dữ dội nhất lịch sử" để trả đũa

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei – người đứng đầu Cộng hòa Hồi giáo Iran từ năm 1989 và là đối thủ không khoan nhượng của phương Tây – đã thiệt mạng trong loạt đòn tấn công mở màn quy mô lớn của Mỹ và Israel.

Chiến dịch quân sự này kéo dài sang ngày thứ hai (Chủ nhật), trong bối cảnh Washington và Tel Aviv bị cho là đang tìm cách lật đổ chính quyền Tehran.

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận cái chết của ông Khamenei chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã loại bỏ vị giáo sĩ 86 tuổi, người mà ông mô tả là "một trong những kẻ tàn ác nhất trong lịch sử".

Tên lửa Iran gây ra vụ nổ tại thành phố Tel Aviv ở miền trung Israel hôm 28/2. Ảnh: AP

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ mà họ gọi là "thủ phạm sát hại" Lãnh tụ Tối cao.

Trên kênh Telegram chính thức, IRGC cảnh báo: "Chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào."

Theo tuyên bố này, các đòn tấn công sẽ nhằm vào "những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ khủng bố của Mỹ" trong khu vực. Nhiều căn cứ nói trên nằm tại các quốc gia vùng Vịnh, nơi đang phải hứng chịu hậu quả từ loạt cuộc tấn công chết người chưa từng có do Iran tiến hành.

IRGC nhấn mạnh thêm: "Sự trừng phạt sẽ mang tính nghiêm khắc, quyết định và khiến đối phương phải hối hận."

Khác với quân đội chính quy thuộc Bộ Quốc phòng của chính phủ dân cử, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trực tiếp chịu sự chỉ huy của Lãnh tụ Tối cao.

Còi báo động vang lên tại Israel sau tuyên bố của IRGC

Vài giờ sau tuyên bố của IRGC, quân đội Israel thông báo một làn sóng tên lửa mới đã khiến còi báo động phòng không vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong thông cáo ngắn, quân đội Israel cho biết không quân đang "triển khai đánh chặn và tiến hành các đòn phản kích".

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố chiến dịch hiện nay "diễn ra ở quy mô hoàn toàn khác" so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran hồi tháng 6, khi Mỹ chỉ tham gia trong thời gian ngắn.

Trước nguy cơ leo thang, Iran, Iraq, Kuwait, Syria, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel đã đóng cửa toàn bộ hoặc một phần không phận đối với các chuyến bay dân sự. Nhiều hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến đến Trung Đông.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước cuộc tấn công, các đặc phái viên của Tổng thống Trump vẫn đang đàm phán với Ngoại trưởng Iran tại Geneva. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Tehran đã không nhượng bộ đủ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Sau các đòn không kích, Tổng thống Mỹ công khai khẳng định mục tiêu của chiến dịch không còn là một thỏa thuận hạt nhân, mà là thay đổi chế độ tại Iran.

Truyền thông Iran cho biết, ngoài ông Khamenei, con gái, con rể và cháu gái của ông cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Một nhân vật cấp cao còn sống sót, ông Ali Larijani – Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran – tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu.

Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Iran đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình quy mô lớn trong nước, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Rạng sáng, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên tại Tehran, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ngừng các đòn tấn công cho đến khi Cộng hòa Hồi giáo Iran sụp đổ, đồng thời kêu gọi các lực lượng an ninh Iran buông súng.

"Đây là cơ hội lớn nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình" - ông Trump tuyên bố.

Đáp trả, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông. Ít nhất hai người thiệt mạng tại Abu Dhabi và một người khác tại Tel Aviv, trong bối cảnh các vụ nổ làm rung chuyển nhiều thành phố lớn của các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Quân đội Israel cho biết thêm, ông Ali Shamkhani – cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao – cùng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Mohammad Pakpour, cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch này.