Patriot bắn trượt tên lửa Iran – Tehran nã vũ khí gấp 15 lần tốc độ âm thanh, tuyên bố 200 quân Mỹ thương vong

Hệ thống Patriot 3 lần bắn trượt tên lửa Iran

Kênh truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) công bố đoạn video ghi lại cuộc tập kích của Iran nhằm vào sân bay quân sự Al-Udeid ở Qatar.

Trong đó, tổ hợp phòng không Patriot ở Qatar đã phóng liên tiếp 2 quả đạn để đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran. Tuy nhiên, cả 2 quả đạn này đều không đánh trúng được mục tiêu.

Sau đó, một tên lửa phòng không tiếp tục được phóng lên, nhưng vẫn không thể chặn được tên lửa Iran. Tên lửa đã lao xuống căn cứ Al Udeid và tạo ra vụ nổ lớn.

Al Udeid là một trong những căn cứ đồn trú lớn nhất của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, điều này khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của Tehran khi trả đũa Mỹ và Israel.

Qatar tuyên bố đã đánh chặn 65 tên lửa đạn đạo và 12 UAV Iran, nhấn mạnh lưới lửa phòng không đã "đạt hiệu quả cao". Dù vậy, nước này thừa nhận 2 tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ Al Udeid.

Khoảnh khắc 'tổ hợp Patriot' bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran

Tehran nã tên lửa nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh trả đũa

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Tehran đã triển khai loại tên lửa có tốc độ gấp khoảng 15 lần vận tốc âm thanh trong các đòn tấn công trả đũa nhằm vào Mỹ và Israel.

Theo Đài Phát thanh – Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), đó là tên lửa siêu vượt âm Fattah.

Các đoạn video do hãng tin RT và Sputnik (Nga) đăng tải cho thấy những vật thể được cho là tên lửa Fattah xuất hiện và bay qua bầu trời trong thời điểm diễn ra các đòn tấn công.

Fattah-1 là dòng tên lửa siêu vượt âm đầu tiên do Iran tự nghiên cứu và phát triển, được Tehran chính thức giới thiệu vào tháng 6/2023. Loại vũ khí này do chính Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đặt tên.

Theo các thông tin công khai, Fattah-1 có chiều dài khoảng 12 mét, sử dụng nhiên liệu rắn, động cơ đẩy một tầng và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 200 kg. Với tầm bắn ước tính khoảng 1.400 km, tên lửa này đủ khả năng vươn tới mọi mục tiêu nằm trong lãnh thổ Israel.

Ưu thế lớn nhất của Fattah-1 nằm ở tốc độ cực cao và khả năng cơ động phức tạp. Nhờ được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) kết hợp với đầu đạn hồi quyển có khả năng cơ động (MaRV), tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa Mach 15 và liên tục thay đổi quỹ đạo trong suốt quá trình bay, đặc biệt ở giai đoạn quay trở lại khí quyển, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Tên lửa Fattah-1 của Iran. Ảnh: Defense Feeds

Trong khi đó, phiên bản nâng cấp Fattah-2 có thể đạt tốc độ từ Mach 5 đến Mach 20, đồng thời sở hữu khả năng cơ động vượt trội. Tehran từng tuyên bố loại tên lửa này đã gây quá tải cho hệ thống phòng không "Vòm Sắt" của Israel và xuyên thủng được lưới phòng thủ.

Nhận định về Fattah-2, chuyên gia Fabian Hinz thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho rằng đây không chỉ là một loại tên lửa có tốc độ cao mà còn được tích hợp các yếu tố "thông minh", với khả năng cơ động đủ để khiến những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi và đánh chặn.

Iran công bố thiệt hại phía Mỹ

Liên quan đến các đòn đáp trả, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ của Mỹ đã khiến ít nhất 200 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương.

Bình luận về chiến dịch trả đũa, Tướng Ebrahim Jabbari của IRGC cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran đang sở hữu những năng lực quân sự tiên tiến và đã sẵn sàng cho kịch bản đối đầu kéo dài.

Theo ông Jabbari, nếu chiến tranh bùng nổ toàn diện, Iran sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có, bao gồm cả những loại tên lửa có sức công phá mạnh nhất.

Vị tướng này cũng cho biết Iran sẽ tiếp tục tiến hành các đòn tấn công trong những ngày tới nhằm đáp trả chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động.

Một số kênh truyền thông dẫn tuyên bố của IRGC cho hay các căn cứ và khu vực do Mỹ kiểm soát trong khu vực đã hứng chịu hỏa lực tên lửa dữ dội, và chiến dịch của Iran sẽ không dừng lại cho tới khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn.

Một đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại trung tâm Tel Aviv, Israel ngày 28/2 (Ảnh: Getty).

Trước đó, rạng sáng 28/2, Israel với sự hậu thuẫn của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch được mô tả là tấn công phủ đầu, nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran. Tel Aviv tuyên bố các đòn không kích nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa mà Iran bị cho là gây ra đối với an ninh khu vực.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận Nhà Trắng đã ủng hộ Israel triển khai chiến dịch, đồng thời cho rằng việc ngoại giao hạt nhân không đạt kết quả là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định sử dụng biện pháp quân sự.

Đòn đáp trả của Iran đã nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 ở Bahrain, một căn cứ tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq, Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Al Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Căn cứ Không quân Muwaffaq Al Salti ở Jordan và Căn cứ Không quân Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út.

Các hãng tin Israel cũng cho biết Iran đã phóng ít nhất 35 tên lửa về phía lãnh thổ nước này, khiến một số người bị thương.