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Tàu khu trục F126 trở thành thất bại lớn nhất của Hải quân Đức

Bạch Dương
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Theo tờ báo Der Spiegel, Chính phủ Đức đang tạm dừng dự án đóng tàu khu trục F126 do thiếu kinh phí.

Ấn phẩm Der Spiegel lưu ý đây là một trong những dự án vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hải quân Đức: "Nhưng hiện tại, chính phủ liên bang đang tạm dừng chương trình trị giá hàng tỷ USD này và thay vào đó muốn mua 8 tàu chiến săn tàu ngầm khác", tờ báo cho biết thêm.

Bài báo nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng nước này biện minh cho động thái trên bằng cách viện dẫn những sự chậm trễ đáng kể và nguy cơ tăng chi phí dự án, 8 tàu khu trục lớp Meko-200 dự kiến sẽ được mua từ nhà sản xuất TKMS của Đức thay vì 6 chiếc lớp F126 như kế hoạch ban đầu, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ủy ban Ngân sách Quốc hội.

Như tờ Der Spiegel chỉ ra, 6 tàu khu trục F126 ban đầu dự kiến có giá khoảng 10 tỷ euro. Sau khi nhà thầu chính của Hà Lan là Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), không đáp ứng được thời hạn và ngân sách, họ đã xem xét thay đổi.

Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng tổng chi phí lên hơn 18 tỷ euro. Chính phủ liên bang sẽ phải từ bỏ các yêu cầu bồi thường tiềm năng từ DSNS, điều mà họ cho là thiếu trách nhiệm.

Dự án đóng hàng loạt tàu khu trục F126 có nguy cơ bị hủy bỏ.

Các nhà phân tích nhấn mạnh quyết định từ bỏ dự án đóng tàu khu trục F126 đã gây ra sự sụt giảm giá cổ phiếu của Rheinmetall - công ty sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức.

"Cổ phiếu của Rheinmetall đang giao dịch dưới 1.000 euro một lần nữa sau hơn 1 năm. Giá hiện tại chỉ bằng một nửa so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10 năm ngoái", tờ Der Spiegel đưa tin.

Quyết định của Đức về việc từ bỏ việc đóng các tàu khu trục F126 đã gây ra nhiều phản ứng ở châu Âu.

Ví dụ tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita gọi bước đi nói trên là thất bại lớn nhất của Hải quân Đức, khiến sức mạnh trên biển của Đức bị suy giảm xuống mức đáng báo động.

Theo Der Spiegel
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