Tàu chiến Ấn Độ tới Ream: Campuchia mở cửa với nhiều nước... Trung Quốc vẫn là "đối tác bảo trợ chủ chốt"

Việc tàu hải quân Ấn Độ tới thăm quân cảng Ream nhấn mạnh nỗ lực của Campuchia nhằm cân bằng chính sách đối ngoại và thể hiện sự cởi mở với hợp tác quốc phòng ngoài Trung Quốc.

Hãng truyền thông Kiripost (Campuchia) ngày 16/9 dẫn lời các nhà phân tích nhận định, việc một tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Căn cứ Hải quân Ream cho thấy nỗ lực của Campuchia nhằm cân bằng chính sách đối ngoại và chứng minh rằng cơ sở này sẵn sàng hợp tác hải quân với nhiều quốc gia.

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường INS Kulish của Hải quân Ấn Độ cập cảng Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia vào ngày 12/9/2026. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia, tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường INS Kulish của Hải quân Ấn Độ đã đến Căn cứ Hải quân Ream vào ngày 12/9 như một phần của đợt triển khai hoạt động thường xuyên cùng Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày này nhằm mục đích tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác hàng hải song phương, đồng thời cũng bao gồm hoạt động tham quan địa điểm văn hóa và tiệc chiêu đãi trên tàu để củng cố quan hệ chuyên môn giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Campuchia thông qua huấn luyện chung và các hoạt động hợp tác.

Seun Sam - một nhà phân tích chính sách tại Học viện Hoàng gia Campuchia - nói với Kiripost rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cáo buộc lâu nay trên truyền thông phương Tây cho rằng Campuchia đang cho phép Trung Quốc xây dựng một căn cứ hải quân trên lãnh hải của mình để phục vụ riêng cho quân đội Trung Quốc.

Ông cho rằng sự xuất hiện của các tàu hải quân Ấn Độ, cùng với các chuyến thăm trước đó của tàu từ Nhật Bản, Mỹ, Nga, Úc và Hàn Quốc... chứng minh rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ.

"Tất cả các tàu hải quân nước ngoài đều có thể cập cảng tại Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia", Sam nói, đồng thời mô tả chính sách này như một chiến lược của Campuchia nhằm cân bằng quan hệ đối ngoại và thể hiện sự hợp tác với nhiều quốc gia.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời giữa Campuchia và Ấn Độ, đặc biệt là thông qua Phật giáo.

Ông nói thêm rằng Ấn Độ cũng đã hỗ trợ Campuchia trong những giai đoạn khó khăn, bao gồm cả khi cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt lên vương quốc này.

"Ấn Độ đã giúp đỡ Campuchia trong những thời điểm khó khăn; kể từ năm 1982, khi cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt lên Campuchia, Ấn Độ nằm trong số năm quốc gia công nhận Campuchia và tạo cơ hội cho sinh viên Campuchia học tập tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Do đó, mối quan hệ này rất quan trọng", Sam nói.

Nhà phân tích Sam nhấn mạnh rằng Campuchia nên xem Ấn Độ như một đối tác phát triển có khả năng hỗ trợ năng lực của Campuchia trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế và quân sự.

Hải quân Ấn Độ đến thăm Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia vào ngày 12/9/2026. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia

Kevin Nauen - Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Pannasastra (Campuchia) và là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực Campuchia - cho biết chuyến thăm của tàu hải quân Kulish không chỉ có ý nghĩa về sức mạnh quân sự mà còn về những tín hiệu mà nó truyền tải về chính sách đối ngoại của Campuchia.

Ông cho rằng sự hiện diện của một tàu hộ vệ duy nhất trong suốt 4 ngày càng trở nên quan trọng hơn khi được xem như là sự kiện mới nhất trong một loạt các "lần đầu tiên" của lực lượng hải quân tại Căn cứ Hải quân Ream, bao gồm các chuyến thăm của Nhật Bản, Việt Nam, Nga, Mỹ, Anh, và giờ là Ấn Độ.

Ông cho biết các chuyến thăm này cho phép Campuchia chứng minh công khai rằng Căn cứ Hải quân Ream không thuộc sở hữu riêng của Trung Quốc, cũng như không làm thay đổi cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ hoặc mối quan hệ đầu tư hiện có.

"Đối với Campuchia, đây là động thái phòng ngừa rủi ro chứ không phải là sự thay đổi căn bản về định hướng liên kết. Đây là cách ít tốn kém để thể hiện sự cởi mở và tạo dựng hình ảnh đa dạng, trong khi Trung Quốc vẫn là đối tác bảo trợ chủ chốt", Nauen nhận định.

Nhà nghiên cứu Nauen cho biết, đối với Ấn Độ, chuyến thăm này không chỉ tập trung vào Campuchia mà còn nhằm mục đích tận dụng chính sách "Hành động hướng Đông" và sáng kiến "Thúc đẩy tiến bộ tương hỗ và toàn diện vì an ninh và tăng trưởng trên khắp các khu vực" (MAHASAGAR) để mở rộng sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực và tạo đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc.



