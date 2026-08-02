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Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế

Ngọc Khánh
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Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã công khai danh sách 677 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 1.

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 4051/TB-TCS10 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, có 677 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/05/2026 với số tiền là: 53.651.118.819 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ sáu trăm năm mười một triệu một trăm mười tám nghìn tám trăm mười chín đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật
Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội và khoản 1 Điều 4 của Nghị định 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 677 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ công khai như sau:

Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 2.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 3.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 4.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 5.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 6.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 7.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 8.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 9.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 10.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 11.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 12.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 13.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 14.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 15.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 16.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 17.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 18.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 19.
Tất cả người nộp thuế trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế - Ảnh 20.

﻿Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile

Để chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh tiền chậm nộp, người nộp thuế có thể tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Cụ thể:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản đã đăng ký hoặc tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu nghĩa vụ thuế”.

Bước 3: Chọn “Thông tin nghĩa vụ thuế”.

Bước 4: Chọn “Tra cứu”.

Ứng dụng sẽ tự động cập nhật mã số thuế, người nộp thuế có thể xem kết quả tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân. Nếu không có nợ thuế, hệ thống sẽ thông báo chưa phát sinh nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu.

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Tags

người nộp thuế

tra cứu nghĩa vụ thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

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