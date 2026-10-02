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Tất cả người dân có thẻ bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Duy Anh
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Cơ quan bảo hiểm xã hội vừa có hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến đơn giản, thuận tiện.

Hướng dẫn đăng ký, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân tham gia BHYT hộ gia đình có thể thực hiện đăng ký, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Với quy trình đơn giản, thuận tiện, người tham gia có thể kê khai thông tin, thanh toán trực tuyến và nhận thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2026

Cũng theo thông tin đăng tải trước đó của BHXH Việt Nam, từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo mức đóng BHYT hộ gia đình tăng tương ứng, cụ thể như sau:

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BHYT hộ gia đình là gì?

BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia bảo hiểm y tế dành cho các thành viên trong cùng một hộ khẩu hoặc cùng đăng ký tạm trú, khi không thuộc các nhóm tham gia BHYT bắt buộc khác.

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hình thức này khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng tham gia để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trong cộng đồng.

Tham gia BHYT là cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí y tế khi không may ốm đau.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để gia hạn kịp thời, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh liên tục cho bản thân và gia đình.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau


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