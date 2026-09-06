Tất cả người dân có tài khoản VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

Từ 28/9, tài khoản VNeID có thể sẽ bị khóa tự động trong một số trường hợp. Người dân cần chủ động rà soát, cập nhật thông tin để bảo đảm việc sử dụng VNeID không bị gián đoạn.

Từ ngày 28/9, việc quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử được thực hiện theo các quy định mới, trong đó hệ thống định danh và xác thực điện tử thực hiện tự động khóa, mở khóa tài khoản trong một số trường hợp theo trạng thái của căn cước điện tử và thông tin thuê bao di động đăng ký tài khoản.

Quy định này có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm tính chính xác, thống nhất và an toàn của thông tin định danh điện tử; đồng thời yêu cầu người dân chủ động rà soát, cập nhật thông tin để bảo đảm việc sử dụng VNeID không bị gián đoạn.

Ảnh: Trang TTĐT UBND phường Trấn Biên.

ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CỦA CÔNG DÂN

Theo quy định mới, Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam tương ứng với trạng thái của căn cước điện tử.

Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử cũng tự động bị khóa khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và số thuê bao mới không chính chủ.

Đây là nội dung người dân cần đặc biệt lưu ý, bởi việc sử dụng số điện thoại không chính chủ có thể dẫn đến tình trạng tài khoản VNeID bị khóa tự động, từ đó ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập, xác thực và sử dụng các tiện ích trên VNeID.

BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÓA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC

Quy định mới không chỉ áp dụng đối với tài khoản định danh điện tử của cá nhân mà còn bổ sung các trường hợp tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức bị khóa.

Theo đó, Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản (người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được ủy quyền) có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, nếu tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, tài khoản này được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Ảnh: Trang TTĐT UBND phường Trấn Biên.

THẨM QUYỀN CẤP, KHÓA, MỞ KHÓA TÀI KHOẢN

Theo quy định mới, Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, cơ quan và tổ chức.

Quy định trên góp phần bảo đảm việc quản lý tài khoản định danh điện tử được thực hiện tập trung, thống nhất, gắn với tình trạng pháp lý và thông tin định danh của công dân, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức; đồng thời nâng cao tính chính xác, an toàn trong quá trình xác thực điện tử.

KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN

VNeID ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xác thực danh tính, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ, tiện ích trên môi trường số. Vì vậy, việc bảo đảm tài khoản định danh điện tử được đăng ký bằng thông tin chính xác, đặc biệt là số thuê bao di động chính chủ, có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện tử của người dân.

Quy định mới đặt ra yêu cầu người dân cần chủ động quản lý thông tin định danh của mình, kịp thời cập nhật khi có thay đổi và bảo đảm thông tin đăng ký tài khoản phù hợp với thực tế.

Vì vậy cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thực hiện các yêu cầu sau:

Kiểm tra tài khoản định danh điện tử và bảo đảm tài khoản đang hoạt động bình thường.

Kiểm tra số thuê bao di động đăng ký tài khoản định danh điện tử, bảo đảm số thuê bao đang sử dụng là chính chủ.

Trường hợp có thay đổi số điện thoại, chủ động thực hiện cập nhật thông tin theo quy định, bảo đảm thông tin đăng ký tài khoản phù hợp với thực tế.

Khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, người dân có thể liên hệ hoặc đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trấn Biên để được hướng dẫn, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền.

Lưu ý: Người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc thông tin bảo mật tài khoản VNeID cho người khác. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc để "mở khóa VNeID", cần chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức và không thực hiện theo hướng dẫn chưa được xác thực.

Việc chủ động kiểm tra và bảo đảm thông tin tài khoản định danh điện tử chính xác là trách nhiệm của mỗi người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai