Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ đặc biệt điều tra các giao dịch chuyển tiền này

Cơ quan chức năng sẽ luôn giám sát, đặc biệt theo dõi và truy vết từng biến động số dư, giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới có dấu hiệu bất thường.

Chiến dịch triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô hàng nghìn tỷ đồng do Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Bộ Công an cho thấy Cơ quan chức năng sẽ luôn giám sát, đặc biệt theo dõi và truy vết từng biến động số dư, giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới có dấu hiệu bất thường.

Những giao dịch ngân hàng đáng ngờ sẽ bị điều tra

Các bị can trong vụ án đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng luân chuyển dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đổi sang tiền số (USDT, ETH) để hưởng hoa hồng 1–2%. Có thể thấy, các dạng giao dịch chuyển tiền sẽ bị công an, hệ thống an ninh mạng và các tổ chức tín dụng đưa vào diện giám sát trọng điểm:

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Tài khoản cá nhân đột ngột nhận và chuyển tiền liên tục với giá trị lớn: Các tài khoản của cá nhân (sinh viên, người lao động tự do...) trước đây phát sinh giao dịch nhỏ lẻ nhưng bất ngờ xuất hiện luồng tiền hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng ra vào liên tục trong thời gian ngắn, sau đó lập tức chuyển tiếp sang tài khoản khác hoặc rút sạch số dư.

Giao dịch nhận tiền chuyển hộ, đổi tiền ngầm ("đổi tiền tay ba"): Người nhận các khoản tiền chuyển khoản từ người lạ nhờ "nhận giùm rồi rút hộ", hoặc các giao dịch mua bán ngoại tệ, đổi tiền gửi từ nước ngoài (đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc...) không thông qua kênh chuyển tiền quốc tế chính thống của ngân hàng.

Giao dịch liên quan đến các sàn mua bán tài sản mã hóa ẩn danh: Dòng tiền luân chuyển liên tục giữa tài khoản ngân hàng nội địa với các đối tượng mua bán tiền ảo (P2P), nơi tội phạm thường lợi dụng để chuyển đổi tiền bẩn thành USDT, ETH nhằm xóa dấu vết on-chain.

Tài khoản cho mượn, cho thuê, mua bán lại: Những tài khoản đứng tên một người nhưng lại được đăng nhập, giao dịch từ các địa chỉ IP lạ hoặc thiết bị của người khác để làm "tài khoản trung gian" tiếp nhận nguồn tiền lừa đảo, cờ bạc trực tuyến.

Hậu quả pháp lý: Từ người cho mượn tài khoản thành bị can hình sự

Nhiều người dân vì cả tin, nể nang người quen hoặc vì vài trăm nghìn đồng tiền hoa hồng đã đồng ý cho người khác mượn tài khoản, hoặc nhận chuyển tiền hộ mà không biết mình đang tiếp tay cho các đường dây tội phạm quốc tế.

Thực tế từ chuyên án tại Phú Thọ cho thấy, lực lượng công an phối hợp cùng viện kiểm sát và các đối tác an ninh quốc tế hiện sở hữu đầy đủ công cụ kỹ thuật số để truy vết tận cùng nguồn gốc dòng tiền, dù các đối tượng có chia nhỏ tài khoản hay chuyển đổi qua bao nhiêu tầng trung gian. Một khi dòng tiền chạy qua tài khoản bị xác định là tiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

Tài khoản lập tức bị phong tỏa toàn diện: Mọi tài sản cá nhân trong tài khoản sẽ bị đóng băng để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét, tạm giữ tài sản liên quan: Như trong vụ án trên, cơ quan công an đã thu giữ hàng loạt ô tô hạng sang, sổ tiết kiệm nhiều tỷ đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản có liên quan.

Đối mặt án phạt tù nặng: Tùy tính chất và mức độ tham gia, chủ tài khoản có thể bị khởi tố về tội "Rửa tiền" (Điều 324 Bộ luật Hình sự) với khung hình phạt lên đến 15 năm tù, hoặc tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (Điều 189 Bộ luật Hình sự).

Cẩm nang an toàn: 4 nguyên tắc bảo vệ tài khoản ngân hàng của chính mình

Để không vô tình vướng vào vòng lao lý hay bị phong tỏa tài sản oan uổng, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tất cả người dân sở hữu tài khoản ngân hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

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Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng: Giữ bí mật toàn bộ thông tin thẻ, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và mã xác thực OTP.

Nói "KHÔNG" với việc nhận và chuyển tiền hộ: Tuyệt đối không nhận lời chuyển tiền giúp người lạ, người quen qua mạng xã hội khi không biết rõ danh tính và nguồn gốc số tiền.

Chỉ giao dịch ngoại tệ qua kênh hợp pháp: Kiều bào, du học sinh và lao động tại nước ngoài chỉ gửi và nhận kiều hối qua các ngân hàng hoặc đại lý chuyển tiền quốc tế được cấp phép; kiên quyết từ chối hình thức đổi tiền "tay ba".

Chủ động báo cơ quan công an khi nhận tiền lạ: Nếu tài khoản cá nhân bỗng dưng nhận được các khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động thông báo ngay cho chi nhánh ngân hàng mở tài khoản và cơ quan công an gần nhất để xử lý đúng quy trình, tránh bị các đối tượng xấu dàn cảnh tống tiền hoặc lôi kéo vào đường dây phi pháp.