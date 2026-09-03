Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất vừa chính thức được áp dụng

Từ 1/9, số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH trên hệ thống nghiệp vụ theo quy định mới.

Từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bắt đầu triển khai chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân (ĐDCN)/Căn cước công dân (CCCD) và chuyển đổi bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hướng tới quản lý dữ liệu bằng định danh điện tử, đồng thời bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, người hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đồng bộ định danh - nền tảng quan trọng trong quản lý dữ liệu BHXH

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, mục tiêu trọng tâm là triển khai thống nhất việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay cho mã số BHXH và bộ mã quản lý, phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình chuyển đổi phải an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, tính toàn vẹn của dữ liệu phải được bảo đảm, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và các hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh và không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia, người thụ hưởng. Trong thời gian chuyển tiếp, các phần mềm vẫn hỗ trợ tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD mới, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi và khai thác thông tin.

Chuyển đổi trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ BHXH

Việc chuyển đổi được thực hiện trên toàn bộ các hệ thống thông tin nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, gồm: Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST); Phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS); Phần mềm Giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng BHXH số - VssID; Phần mềm Kế toán tập trung; Hệ thống thông tin Giám định BHYT; Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các phần mềm nghiệp vụ khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Theo nguyên tắc triển khai, Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD và chuyển đổi mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT sang bộ mã quản lý mới. Các phần mềm nghiệp vụ khác sẽ đồng bộ dữ liệu từ TST và không thực hiện chuyển đổi độc lập, bảo đảm dữ liệu được thống nhất trên toàn hệ thống.

Chuẩn hóa dữ liệu trước ngày 1/9/2026

Kế hoạch được triển khai qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 1/9/2026, tập trung chuẩn hóa dữ liệu và chuẩn bị hệ thống. Mục tiêu là hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đơn vị tham gia BHXH, BHYT; bảo đảm đủ điều kiện chuyển đổi sang số ĐDCN/CCCD; nâng cấp phần mềm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và phương án chuyển đổi.

Trong giai đoạn này, BHXH các tỉnh có trách nhiệm rà soát người tham gia chưa có số ĐDCN/CCCD hoặc chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật, điều chỉnh các trường hợp sai thông tin nhân thân như họ tên, ngày sinh, giới tính... Thời hạn thực hiện các nội dung này là trước ngày 1/9/2026.

Cùng với đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thực hiện đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan; nâng cấp, kiểm thử phần mềm; sao lưu dữ liệu và chuẩn bị phương án khôi phục khi xảy ra sự cố.

Tài liệu hướng dẫn, kịch bản chuyển đổi và phương án hỗ trợ kỹ thuật phải được hoàn thiện trước ngày 28/8/2026; công tác tập huấn, hướng dẫn BHXH các tỉnh cũng hoàn thành trước thời điểm này.

Từ 1/9/2026: Chính thức chuyển đổi và vận hành

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/9/2026, thực hiện chuyển đổi tập trung trên toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ theo lịch do Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thông báo.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: chuyển đổi đơn vị tham gia BHXH, BHYT sang bộ mã quản lý mới; chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD; xử lý các trường hợp chưa được chuyển đổi tự động; đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan. Đồng thời, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử.

Sau khi chuyển đổi, kết quả chuyển đổi mã số BHXH sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID. Các hệ thống cũng tiếp tục được kiểm tra, đối soát dữ liệu, xử lý các trường hợp sai lệch, trùng hoặc thiếu dữ liệu và theo dõi, giám sát để kịp thời xử lý các lỗi phát sinh trong suốt quá trình chuyển đổi.

BHXH các tỉnh chủ động hỗ trợ người tham gia, doanh nghiệp

Để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thống nhất tại địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo kế hoạch chuyển đổi đến các đơn vị sử dụng lao động và người tham gia; rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu và phối hợp xử lý các trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi, BHXH các tỉnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu kết quả trên các phần mềm nghiệp vụ; hướng dẫn người tham gia và đơn vị sử dụng lao động cập nhật thông tin khi có yêu cầu, đồng thời thành lập tổ hỗ trợ để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, vướng mắc phát sinh.

Đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, điều đáng lưu ý là việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng tự động đối với các trường hợp đủ điều kiện, trong khi những trường hợp chưa có số CCCD/ĐDCN hoặc thông tin chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được BHXH các tỉnh rà soát và thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn.

Hướng tới một hệ thống BHXH thống nhất trên nền tảng định danh số

Việc chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD không đơn thuần là thay đổi một mã số quản lý, mà là bước quan trọng trong chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu BHXH trên nền tảng định danh cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Với nguyên tắc không làm mất dữ liệu, không thay đổi lịch sử hồ sơ, không ảnh hưởng quyền lợi và không phát sinh thủ tục hành chính mới, Kế hoạch chuyển đổi được kỳ vọng tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, thuận tiện hơn cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình