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Tất cả người dân chú ý mức phạt 1 triệu đồng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú

Duy Anh
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Công an xã Ngãi Tứ, tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra khuyến cáo vi phạm về đăng ký cư trú, người dân cần chú ý để tránh bị phạt.

Ngày 30/8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, qua rà soát từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Ngãi Tứ đã phát hiện 123 trường hợp không thực hiện không đúng quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên; đã xử lý 123 trường hợp, trong đó 100 trường hợp bị phạt tiền với tổng số tiền 75 triệu đồng và 23 trường hợp bị phạt cảnh cáo.

Tất cả người dân chú ý mức phạt 1 triệu đồng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú - Ảnh 1.

Công an xã Ngãi Tứ tống đạt quyết định xử phạt hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo khoản 2, Điều 7, Nghị định số 154 ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58 ngày 13/02/2026 có quy định:

Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh, cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

Để đảm bảo thực hiện quy định trên, tại khoản 1, Điều 10, Nghị định số 282 ngày 30/10/2025 của Chính phủ có quy định:

Tất cả người dân chú ý mức phạt 1 triệu đồng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Việc thực hiện đăng ký cư trú đúng thời hạn không chỉ là trách nhiệm của cha, mẹ, chủ hộ và người giám hộ mà còn góp phần bảo đảm thông tin cư trú của trẻ em được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Công an xã Ngãi Tứ đề nghị cha, mẹ, chủ hộ và người giám hộ trên địa bàn, sau khi đăng ký khai sinh cho trẻ, cần chủ động thực hiện thủ tục về cư trú trong thời hạn tối đa 60 ngày, không để quá thời hạn mới thực hiện.

Khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký cư trú, người dân liên hệ Công an xã Ngãi Tứ để được hướng dẫn, giải đáp và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

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