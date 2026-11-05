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Tất cả người dân bán xổ số chú ý quy định phạt từ 20 đến 60 triệu đồng từ ngày 30/11

Duy Anh
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Theo quy định mới, các đại lý xổ số nợ quá kỳ hạn có thể bị phạt đến 60 triệu đồng.

Ngày 14/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 389 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt xổ số.

Theo đó, để quản lý chặt chẽ đại lý xổ số, Nghị định này quy định cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức như sau:

Tất cả người dân bán xổ số chú ý quy định phạt từ 20 đến 60 triệu đồng từ ngày 30/11 - Ảnh 1.

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Buộc tiêu hủy tài liệu đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm hành chính và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Cà Mau

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