Tập đoàn xây dựng nổi tiếng Việt Nam chi hàng trăm triệu thưởng cho công nhân lái xe ben, vận hành máy ủi… xuất sắc, tổ chức 'tranh tài' tại dự án 11.808 tỷ đồng

Theo Tập đoàn Đèo Cả, Hội thi là cơ hội để người lao động trên các công trường, dự án thể hiện tay nghề, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và được vinh danh.

Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, Ban Điều hành Tập đoàn vừa phát động Hội thi lái xe, lái máy và tay nghề giỏi năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/10 tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích đội ngũ lái xe, lái máy, công nhân và cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công tại các công trường nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và ý thức an toàn lao động.

Theo đó, Hội thi dành cho công nhân, người lao động trực tiếp đang làm việc tại các công trình, dự án, đơn vị thuộc Tập đoàn Đèo Cả cùng các đối tác, nhà thầu. Các thí sinh tranh tài ở 8 nội dung gồm: kỹ thuật thi công, lái xe ben, vận hành máy đào, máy ủi, máy san, máy lu, máy cẩu và thợ sửa chữa, cơ khí.

Mỗi đơn vị, dự án thành lập một đội thi gồm 12 thành viên, trong đó có một đội trưởng, hai nhân sự kỹ thuật thi công, hai lái xe ben, năm lái máy và hai thợ sửa chữa, cơ khí. Hội thi gồm hai phần lý thuyết và thực hành, với tổng điểm tối đa 100 điểm.

Ảnh: Đèo Cả

Theo Đèo Cả, cơ cấu giải thưởng dành cho cả cá nhân và tập thể hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng và kinh phí khích lệ dự kiến lên tới 300 triệu đồng. Trong đó, giải thưởng tập thể có tổng giá trị 150 triệu đồng, gồm một giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, một giải Nhì 30 triệu đồng, hai giải Ba, mỗi giải 20 triệu đồng và bốn giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Đối với giải cá nhân, Ban Tổ chức dự kiến trao 8 giải cá nhân xuất sắc, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và cùng nhiều giải thưởng, quà tặng khích lệ.

Theo kế hoạch, phần thi lý thuyết được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện thực hành Đèo Cả; phần thi thực hành diễn ra tại Km3+600, gói thầu EC01 thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, thôn Thâm Mò, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.