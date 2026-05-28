Tập đoàn Sơn Hải “để mắt” tới dự án hơn 16.000 tỷ tại tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ

Theo Báo Đấu Thầu, UBND thành phố Đồng Nai vừa phát đi thông báo mời thầu dự án thành phần 2-2 xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), thuộc tuyến Vành đai 4 TP.HCM. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối liên vùng tại khu vực phía Nam.

Hiện đã có 4 nhà thầu tham gia khảo sát sự quan tâm dự án, gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong, Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.200 tỷ đồng, chiều dài hơn 46 km, dự kiến đóng thầu vào ngày 26/6/2026.

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án trọng điểm, thuộc tuyến Vành đai 4 TP.HCM.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài hơn 46 km, điểm đầu tại Km18+480 (xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai), kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2-1; điểm cuối dự án tại Km64+630 (xã Thường Tân, TP.HCM), kết nối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến chính với quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, đồng thời xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến và nhiều hạng mục phụ khác như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng và trạm thu phí.

Trong tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia hơn 4.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 25%); nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án hơn 12.200 tỷ đồng (chiếm 75% tổng mức đầu tư). Dự án được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đi qua 9 xã, phường với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước hơn 443 ha. Trước đó, vào tháng 3/2026, UBND thành phố Đồng Nai cũng đã phê duyệt dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai, thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến đường đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với cảng biển, cảng hàng không. Đồng thời tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.