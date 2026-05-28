Truyền thông Thái Lan: "Việt Nam là 'ngôi sao đang lên' của khu vực Đông Nam Á"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueang, chiều 27/5. Ảnh: TTXVN

Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Ngay cùng ngày, tờ The Nation của Thái Lan có bài viết nêu nhận định quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan đang chuyển dần từ cạnh tranh trong xuất khẩu và thu hút đầu tư sang xu hướng liên kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Tờ The Nation nhận định, trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Việt Nam đang được đánh giá như "ngôi sao kinh tế đang lên" của khu vực ASEAN.

Tờ báo của Thái Lan dẫn dự báo từ nhiều tổ chức tài chính dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026 thuộc nhóm cao nhất khu vực ASEAN. Động lực tăng trưởng của Việt Nam đến từ các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, điện thoại di động và máy tính, cùng với xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc của các tập đoàn toàn cầu.

Đồng thời, The Nation nhấn mạnh về một lợi thế khác là việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành một cứ điểm xuất khẩu công nghệ quan trọng với các mặt hàng như máy tính, điện thoại di động, máy móc, dệt may, giày dép. Đồng thời cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình sản xuất chi phí thấp sang sản xuất công nghệ cao.

Theo The Nation, nhiều tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Điển hình là Samsung đã đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội. LG Electronics cũng đã chuyển cơ sở sản xuất TV từ Thái Lan sang Việt Nam. Trong khi đó, các đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, The Nation nhận định Việt Nam đang tạo thêm nhiều lợi thế thông qua việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Cụ thể, theo chiến lược giao thông giai đoạn 2030 - 2050, mạng lưới đường cao tốc của Việt Nam đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Theo đó, từ khoảng 89km được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2001 - 2010 lên hơn 3.000 km vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu đạt 5.000 km vào năm 2030.

Đặc biệt, Việt Nam hiện đang thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá hơn 67,34 tỷ USD, giúp kết nối Hà Nội và TP HCM trên chiều dài 1.541 km, qua đó tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và các trung tâm sản xuất.

Bên cạnh hạ tầng, báo Thái Lan chỉ ra rằng, Việt Nam còn được đánh giá có lợi thế hơn về dân số và lao động, với hơn 100 triệu dân, độ tuổi lao động trung bình khoảng 30.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên toàn cầu

The Nation dẫn dự báo từ nhiều tổ chức tài chính dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026 thuộc nhóm cao nhất khu vực ASEAN. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên toàn cầu và đồng thời lớn thứ 2 trong ASEAN, chỉ sau Malaysia.

Tờ The Nation cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan hiện đang bước vào giai đoạn liên kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt là giữa bối cảnh chiến tranh thương mại, dịch chuyển sản xuất và cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Việt Nam và Thái Lan đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2026 thông qua chiến lược "Ba kết nối", bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và tăng trưởng xanh. Ở chiều ngược lại, vai trò kết nối đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng.

Cụ thể, theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng quan tâm đến thị trường Thái Lan, nhất trong các lĩnh vực năng lượng sạch, thực phẩm, logistics, trung tâm dữ liệu, kinh doanh số và xe điện. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng kinh tế BCG (sinh học - tuần hoàn - xanh) và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Thái Lan.

Ngược lại, các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, logistics và y tế. Trong đó, ngành bán dẫn và điện tử thông minh được các tập đoàn công nghệ toàn cầu hỗ trợ mạnh mẽ.

Theo TTXVN, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.