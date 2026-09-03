Tập đoàn sở hữu đơn hàng 5.000 UAV sang Hàn Quốc bất ngờ tách đôi, tham vọng "Mỹ tiến" vào 2027

Từng gây xôn xao với đơn hàng 5.000 UAV sang Hàn Quốc, CT Group bất ngờ công bố bước ngoặt tái cấu trúc.

Tập đoàn CT Group vừa thông báo có bước ngoặt tái cấu trúc quan trọng khi tách biệt hai lĩnh vực cốt lõi thành các đơn vị thành viên độc lập, bao gồm: CT Homes (Bất động sản & Hạ tầng) và CT Group Hi-Tech (Công nghệ cao), dưới sự quản lý thống nhất từ Tập đoàn mẹ CT Group.

Tập đoàn CT Homes hiện có danh mục 68 dự án, doanh số dự kiến chạm mốc 20.000 tỷ đồng ngay trong 12 tháng tới.

Theo doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh của CT Homes được kiến tạo từ rất nhiều yếu tố đặc thù như số lượng lớn chiếm đa phần trong 68 dự án của CT Homes đều có vị trí vàng như các ga Metro, các cửa ngõ chính của thành phố lớn.

Ngoài ra, CT Homes còn làm chủ nhiều công nghệ cao để vững bước vào một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực bất động sản như AI, tự động hóa, tín chỉ carbon, nhà robot có thể tự kiến tạo ra thị trường mới.

Phối cảnh dự án của Tập đoàn bất động sản & hạ tầng CT Homes.

Được thừa hưởng trụ sở của CT Group là Tập đoàn CT Group Hi-Tech. Đây là một hệ sinh thái cộng hưởng bền vững với Ecosystem 15 công ty công nghệ chiến lược đã có sự chuẩn bị gần 10 năm qua, nay bắt đầu chính thức tách riêng.

Theo thông báo của doanh nghiệp, khác biệt lớn nhất của CT Group Hi-Tech nằm ở năng lực làm chủ toàn trình chuỗi giá trị công nghệ khép kín, từ nghiên cứu, R&D, thiết kế, sản xuất, cho đến thương mại hóa và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới. CT Group Hi-Tech là biểu tượng của tinh thần tự lực tự cường, kiên trì bền chí của người Việt phấn đấu đuổi kịp công nghệ của thế giới.

Doanh nghiệp đang tham gia nhiều ngành công nghệ chiến lược như: Máy bay không người lái (CT UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE (GASCOLAE); Bản sao số Quốc gia 15 tầng (NDT15); Nhà Robot (CT Modulex); Công nghệ sinh học (VGCT); Tín chỉ Carbon (CCTPA) với các Trung tâm đổi mới sáng tạo (CT Innovation Hub 4.0) riêng cho giới trẻ. Đồng thời, Tập đoàn cũng đang liên tục phát triển ở các ngành công nghệ cao khác như Chip bán dẫn (CT Semiconductor, Diginal); Công nghệ vũ trụ (CT Verse); Công nghệ xe tự hành (CTrans); Công nghệ AI (CT Optimal); Tiền số xanh (Carbondo).

Đặc biệt, CT UAV đã sẵn sàng cho kế hoạch trở thành Kỳ lân công nghệ Việt Nam qua chương trình IPO trên sàn Nasdaq (Hoa Kỳ) vào năm 2027, mở đường cho chiến lược mỗi năm một Kỳ lân công nghệ.

Tập đoàn Công nghệ CT Group Hi-Tech tham gia nhiều ngành công nghệ chiến lược.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: “Việc tách đôi CT Homes và CT Group Hi-Tech là một bước đi lịch sử, không chỉ mở ra một chương phát triển mới cho CT Group mà còn hướng tới đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước. Hai tập đoàn tuy vận hành với chiến lược và mô hình quản trị riêng, nhưng cùng kế thừa nền tảng văn hóa, uy tín và nội lực được bồi đắp trong 34 năm qua của CT Group. Quan trọng hơn, dù ở 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai tập đoàn đều cùng hướng về tầm nhìn đưa Việt Nam ra thế giới bằng cách rất riêng của mình”.

CT Group là tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam, được thành lập năm 1992 tại TP. Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Trần Kim Chung.

Khởi đầu và xây dựng vị thế vững chắc trong lĩnh vực bất động sản với thương hiệu CT Land cùng hàng loạt dự án căn hộ, cao ốc và trung tâm bán lẻ cao cấp, CT Group hiện nay đã chuyển dịch chiến lược mạnh mẽ để trở thành tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo tiên phong. Tập đoàn đang tập trung phát triển các ngành công nghệ cao mũi nhọn bao gồm: máy bay không người lái (UAV), kinh tế không gian tầm thấp, bản sao số quốc gia (National Digital Twin), nhà robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn.

CT UAV (thành viên CT Group ) là doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải hạng nặng sang Hàn Quốc theo hình thức OEM.















