Tập đoàn Sao Mai góp 75% vốn tại doanh nghiệp điện gió

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) đã thông tin về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Điện gió Sao Mai. Theo đó, Điện gió Sao Mai có địa chỉ tại số 10 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Bằng chủ trương chấp thuận việc góp vốn, Tập đoàn Sao Mai sẽ góp 7,5 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ thông qua phương thức chuyển khoản và tiền mặt.

Nếu hoàn tất thương vụ góp vốn tại Điện gió Sao Mai, Tập đoàn Sao Mai sẽ có tổng cộng 12 công ty con.

Điện gió Sao Mai là doanh nghiệp do ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai làm người đại diện pháp luật. Nếu góp vốn hoàn tất, Sao Mai sẽ có tổng cộng 12 công ty con.

Hiện nay, Tập đoàn Sao Mai đang khai thác 2 Nhà máy Điện mặt trời An Hảo (210 Mwp) tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và Nhà máy Điện mặt trời Euriplast Long An (50 Mwp) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Ngoài ra, HĐQT Sao Mai cũng cử ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn thay mặt tiến hành đàm phán và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn tại Điện gió Sao Mai.

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý I/2025, doanh thu thuần của Tập đoàn Sao Mai đạt 2.715 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dưới sự bào mòn của giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty thu hẹp 4% còn 306 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính công ty ghi nhận tăng 44% lên 42 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng 15% lên 174 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý của Sao Mai cũng ghi nhận tăng gần 19% lên 85 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Sao Ta đạt gần 38 tỷ đồng, giảm 50%p với cùng kỳ năm trước.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Sao Mai cho biết, chi phí quản lý do phát sinh chi phí vận hành resort Lamori và một số chi phí không được vốn hóa. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng tăng hơn 15% do lãi vay và biến động tỷ giá, kéo lợi nhuận giảm sâu.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của ASM đã thông qua mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu thuần 13,600 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, gấp 2.8 lần kết quả 2024. Tuy nhiên, kết thúc quý đầu năm, Tập đoàn mới thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và chỉ đạt 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.