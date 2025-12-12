Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen nay đề xuất làm tuyến đường sắt 12 tỷ USD, đi qua 6 tỉnh thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, liên quan đến đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP. HCM – Cần Thơ – Cà Mau theo hình thức PPP của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật; bảo đảm các nguyên tắc cơ bản và điều kiện thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch, lợi ích hài hòa (giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp), rủi ro chia sẻ.

Trước đó vào tháng 10, CT Group đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Theo đề xuất của CT Group, tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau sẽ được đầu tư theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa, với vận tốc thiết kế 200 - 250 km/h; đồng thời nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300 - 350 km/h.

Dự án có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), điểm cuối giai đoạn 1 là ga Cái Răng (TP. Cần Thơ) và điểm cuối giai đoạn 2 là ga Đất Mũi (Cà Mau). Chiều dài tuyến trong giai đoạn 1 dự kiến khoảng 160km, giai đoạn 2 khoảng 120km, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm TP. HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Về cơ chế tài chính, đại diện CT Group cho biết sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế uy tín để huy động nguồn vốn đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dời và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng).

CT Group xin được tự bỏ kinh phí để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời tham gia đầu tư xây dựng tuyến đường sắt theo hình thức PPP, trong đó 80% vốn đầu tư từ NSNN trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn hợp pháp khác; 20% còn lại là vốn chủ sở hữu và nguồn huy động hợp pháp của nhà đầu tư.

Tập đoàn dự kiến đóng góp khoảng 75% doanh thu từ các dự án phát triển quỹ đất gồm: 400ha gần ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ, TP. HCM), 200ha tại khu đô thị đường sắt Cần Thơ và 200ha khu vực ga cuối Cà Mau, tương đương khoảng 250.000 tỷ đồng.

Đại diện CT Group cho biết tập đoàn đã ký hợp đồng với Tổng Công ty Thiết kế đường sắt Trung Quốc (CRDC) để nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, CT Group sẽ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong giai đoạn 2025 – 2026; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn 2026 – 2027; khởi công xây dựng năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại trong giai đoạn 2031 – 2032.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với đại diện tập đoàn CT Group. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

CT Group được thành lập năm 1992 bởi ông Trần Kim Chung, khởi đầu với tên gọi Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn. Đến năm 2006, tập đoàn chính thức ra đời, mở rộng thành hệ thống đa ngành và hiện có hơn 68 công ty thành viên, từ bất động sản đến công nghệ cao.

Hiện doanh ngiệp đang tập trung vào 9 ngành công nghệ lõi 4.0: công nghệ bán dẫn, máy bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), ESG với tín chỉ carbon, tiền số xanh, ô tô điện và tàu điện không người lái, năng lượng mới, công nghệ gen - tế bào, cùng công nghệ lượng tử.

Ngày 12/8, tập đoàn này thu hút sự chú ý khi ký hợp tác với Airbility để xuất khẩu 5.000 thiết bị bay vận tải không người lái (UAV). Họ cũng sẽ thực hiện ATP (lắp ráp - kiểm thử - đóng gói) 100 triệu chip bán dẫn cho công ty Imagis. Tập đoàn trước đó đã khởi công mở rộng nhà máy chip và đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu chip mỗi năm vào năm 2027.

Trong buổi làm việc với CT Group vào tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ động trong các chương trình đầu tư và phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị CT Group tiếp tục dấn thân trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách; triển khai các dự án theo tinh thần "đã nói là làm, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".