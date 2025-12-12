Điện đàm với Thủ tướng, DN khổng lồ của Nga cam kết xây nhà máy điện hạt nhân hiện đại nhất cho Việt Nam

Ảnh: Sputnik

Chiều qua (11/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga ( Rosatom ) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Trên thực tế, trong thời gian qua, Việt Nam và Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhưng vẫn còn một số vướng mắc mà quá trình đàm phán chưa giải quyết được. Do đó, cuộc điện đàm nhằm trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc này.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev cảm ơn Việt Nam đã tin tưởng và lựa chọn Nga là đối tác hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử. Là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Tập đoàn Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Thủ tướng điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev. Ảnh: VGP

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết, Tập đoàn Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ, nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có xây dựng nhà máy điện hạt nhân với công nghệ hiện đại nhất cùng một số dự án khác.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết, trước mắt, ngay sau đây, Tập đoàn Rosatom sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam để trực tiếp làm việc với phía Việt Nam nhằm khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác như Thủ tướng đã có ý kiến.

Đề nghị Rosatom tiếp tục hợp tác với Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ảnh: VGP

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình; đồng thời giúp đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam như hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả với Nga trên tất cả lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, lợi ích chung của hai nước, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong một số dự án trọng điểm chiến lược như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, trong đó tập trung xử lý các vướng mắc để khẩn trương ký kết các thỏa thuận và hiệp định liên Chính phủ để triển khai các dự án. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng khác phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ…

Ngoài ra, Thủ tướng giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Nga và Tập đoàn Rosatom tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", tuân thủ pháp luật hai nước và công ước quốc tế mà hai bên là thành viên.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng mời Tổng Giám đốc Alexey Likhachev sớm thăm lại Việt Nam và thông qua Tổng Giám đốc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga. Thủ tướng đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.