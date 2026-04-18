Tạp chí Mỹ nhận định đòn Iskander khiến phòng không Ukraine chao đảo

Ngày 16/4, tạp chí Military Watch Magazine (MWM) của Mỹ đưa tin các cuộc tấn công bằng tên lửa thuộc tổ hợp tác chiến - chiến thuật Iskander-M đã khiến lực lượng phòng không Ukraine trở nên kém hiệu quả. Bài viết nhấn mạnh: “Phòng không Ukraine ngày càng suy yếu”.

Theo MWM, mặc dù các nước phương Tây nhiều lần tìm cách hạ thấp sức mạnh của hệ thống Iskander, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần thừa nhận ngay cả hệ thống phòng không Patriot của Mỹ cũng không thể đảm bảo khả năng bảo vệ đáng tin cậy trước các đòn tấn công bằng tên lửa này.

Cùng ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine.

Theo tuyên bố, hành động này được thực hiện để đáp trả các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.