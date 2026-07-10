Tank 300 về Việt Nam hơn một năm đã có bản nâng cấp lớn ở quê nhà: Thay đổi 553 chi tiết, thêm bản PHEV chạy điện gần 200km

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của GWM Tank 300 được tinh chỉnh toàn diện từ thiết kế, nội thất đến hệ truyền động, trong đó đáng chú ý là biến thể plug-in hybrid có thể chạy thuần điện gần 200 km.

GWM vừa chính thức mở bán phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Tank 300 tại thị trường Trung Quốc. Tại Việt Nam, mẫu xe này có mặt từ cách đây hơn một năm nhưng chưa phải bản nâng cấp mới nhất.

Dù được hãng gọi là bản facelift (minor change), mẫu SUV địa hình này thực tế đã trải qua hàng loạt thay đổi đáng kể với 553 chi tiết được tinh chỉnh, hơn một nửa số linh kiện được thay mới và toàn bộ kích thước thân xe đều có sự điều chỉnh so với trước.

GWM Tank 300 bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: GMW

Điểm dễ nhận thấy nhất là phần đầu xe được làm mới với cản trước thiết kế lại, lưới tản nhiệt tinh chỉnh và cụm đèn LED vẫn giữ phong cách tròn đặc trưng. Thân xe tiếp tục duy trì kiểu dáng vuông vức đậm chất off-road nhưng có nhiều đường nét được tinh chỉnh nhằm tăng tính hiện đại.

Đáng chú ý, Tank 300 mới có kích thước lớn hơn đáng kể. Xe dài 4.886 mm, rộng 1.984 mm, cao 1.927 mm và trục cơ sở tăng lên 3.010 mm, lớn hơn đáng kể so với đời cũ. Việc kéo dài chiều dài cơ sở hứa hẹn cải thiện đáng kể không gian nội thất cũng như khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình.

Trục cơ sở được kéo dài, tăng không gian nội thất. Ảnh: GMW

Khoang lái cũng được nâng cấp mạnh tay với thiết kế hiện đại hơn. Màn hình trung tâm cỡ lớn được đặt nổi, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số mới và vô-lăng hai chấu. Nhiều phím bấm cơ học trên bảng điều khiển trung tâm đã được lược bỏ, thay bằng cách bố trí tối giản hơn, trong khi cần số điện tử được chuyển lên sau vô-lăng để giải phóng không gian giữa hai ghế trước.

Khoang lái thiết kế mới với màn hình cỡ lớn. Ảnh: GMW

Bên cạnh đó, xe được bổ sung nhiều tiện nghi như sạc không dây công suất cao, hệ thống giải trí mới, ghế chỉnh điện cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái được nâng cấp.

Thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Ngoài các phiên bản động cơ đốt trong quen thuộc, GWM giới thiệu biến thể Tank 300L sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid hoàn toàn mới.

Phiên bản Hi4-T vẫn hướng tới khả năng off-road truyền thống với động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 421 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Bộ pin 37,1 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 105 km theo chuẩn WLTP.

Tank 300 có thêm phiên bản plug-in hybrid. Ảnh: GMW

Trong khi đó, phiên bản Hi4-Z trở thành biến thể mạnh nhất dòng xe với hệ thống gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp và hai mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất khoảng 761 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.195 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,2 giây, sử dụng bộ pin 59,6 kWh cho quãng đường chạy điện lên tới 200 km theo chuẩn WLTP và tổng phạm vi hoạt động hơn 1.100 km sau mỗi lần sạc đầy và đổ đầy nhiên liệu.

Biến thể Hi4-Z sở hữu sức mạnh lên tới 761 mã lực. Ảnh: GMW

Theo kế hoạch, GWM đã bắt đầu nhận đặt cọc Tank 300 mới tại Trung Quốc từ ngày 6/7. Sau khi ra mắt tại thị trường nội địa, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giới thiệu tới các thị trường quốc tế trong thời gian tới.