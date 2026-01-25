Tăng Thanh Hà, Trần Bảo Sơn và dàn sao Việt dự sự kiện ra mắt sách

Sáng ngày 24/1/2026, sự kiện ra mắt tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên được tổ chức tại TP.HCM thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo giới mộ điệu văn chương cùng loại sao Việt đình đám như: NSND Mỹ Duyên, diễn viên - nhà sản xuất phim Trần Bảo Sơn, Tăng Thanh Hà, Phi Thanh Vân, Trần Nghĩa, Cindy Thái Tài, Trọng Nhân, á hậu Dương Yến Ngọc, á hậu Hồng Đăng, người mẫu Kim Nhung, ca sĩ Khánh Hoàng…

Đại diện giới nghệ sĩ, NSND Mỹ Uyên gửi lời chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên khi tái xuất sau gần 15 năm với một tác phẩm đối diện trực tiếp với các vấn đề xã hội của thời đại số với giọng văn điềm tĩnh, tỉnh táo nhưng vẫn đậm chiều sâu nhân sinh.

Tăng Thanh Hà, Trần Bảo Sơn, Dương Yến Ngọc tới chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên ra mắt tiểu thuyết mới.

Lần hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến văn chương, Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Tôi và anh Dương Bình Nguyên chơi cùng trong một nhóm bạn thân thiết lâu năm. Anh chính là một người anh lớn tôi luôn tự hào bởi những đóng góp của anh trong lĩnh vực báo chí – truyền hình của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời anh luôn khai thác được những đề tài thú vị để cho ra mắt được nhiều tập truyện ngắn mang dấu ấn đặc biệt. Và trong lần anh trở lại cùng với tiểu thuyết mới, tôi cùng các bạn bè đều có mặt đông đủ để chúc mừng anh".

Tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành. Tác phẩm đã được trao Giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022–2025.

"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là tiểu thuyết tâm lý – tội phạm, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa.

Diễn viên Trần Nghĩa cùng tác giả.

Nội dung xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình điều tra, các manh mối dần dẫn đến PhantomNet – một mạng lưới ngầm liên quan đến thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.

Tác phẩm được triển khai theo mạch điều tra, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với sự tham gia của nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong tiến trình câu chuyện.

Bên cạnh nhân vật trung tâm Lãnh Hoàng Bách là các tuyến nhân vật như Vương Cao Trí – người thầy cũ có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của Bách; Đường Hoa – đồng nghiệp trực tiếp tham gia quá trình điều tra; Công Triện – kỹ thuật viên dữ liệu; và Lưu Bạch Đàn – cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm.

Các nạn nhân trong vụ án đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, phản ánh phạm vi tác động rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống đương đại.

Song song với tuyến điều tra, tiểu thuyết xây dựng các mối quan hệ cá nhân gắn liền với hành trình nội tâm của nhân vật. Các mối quan hệ này góp phần làm rõ những xung đột tâm lý, lựa chọn đạo đức và ranh giới trách nhiệm cá nhân trong bối cảnh nghề nghiệp đặc thù.

Cindy Thái Tài, diễn viên Trọng Nhân và NSND Mỹ Uyên.

Về hình thức, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" được tổ chức theo cấu trúc nhiều lớp thời gian và điểm nhìn, kết hợp các hình thức kể như hồi ức, nhật ký và độc thoại nội tâm. Không gian tác phẩm trải rộng từ đô thị đến miền núi, từ đời sống thực đến không gian mạng, tạo nên sự đa dạng về bối cảnh và nhịp điệu tự sự.

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí – truyền hình của lực lượng Công an nhân dân.

Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ đầu những năm 2000 với các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris…

Sau một thời gian dài tập trung cho công việc chuyên môn, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" đánh dấu sự trở lại của anh với tiểu thuyết dài hơi.

Thông qua việc tiếp cận đề tài tội phạm dữ liệu và an ninh mạng, tác phẩm đặt ra những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và tác động của công nghệ đối với đời sống con người trong xã hội hiện đại.