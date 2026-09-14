Tặng siêu xe, đứng bán phở, 21 giây livestream chốt một căn nhà và cách doanh nhân Cường Đô La chuyển sự tò mò của công chúng thành ngân sách marketing cho doanh nghiệp

Bằng việc trực tiếp đứng bán phở hay chốt đơn căn hộ, người đứng đầu C-Holdings đã biến sự quan tâm của công chúng thành giá trị thương mại cụ thể, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh dòng tiền tiết kiệm từ nhóm khách hàng an cư lẫn đầu tư.

Không còn chỉ xuất hiện bên những chiếc siêu xe, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với biệt danh “Cường Đô La”, ngày càng chủ động bước ra phía trước trong các hoạt động truyền thông và bán hàng.

Mỗi lần xuất hiện, ông lại tạo ra một chủ đề khác nhau. Khi là người trực tiếp livestream bán căn hộ, lúc đưa siêu xe vào chương trình bốc thăm, khi lại đội mũ đầu bếp và đứng chan phở cho khách. Đi cùng sức nóng của cái tên “Cường Đô La” là độ nhận diện dành cho những doanh nghiệp và sản phẩm phía sau.

“Sự tò mò về tôi giúp giảm chi phí marketing”

Trong một cuộc phỏng vấn về quá trình xây dựng C-Holdings, Nguyễn Quốc Cường từng thừa nhận tên tuổi cá nhân mang lại lợi thế nhất định cho doanh nghiệp.

“Tôi không tập trung chứng minh bản thân mà chỉ tập trung vào việc mình làm và chú trọng xây dựng sản phẩm chất lượng. Sự tò mò về tôi giúp C-Holdings giảm một phần chi phí truyền thông”, ông Cường chia sẻ.

Theo vị doanh nhân, sự chú ý của công chúng giúp một công ty bất động sản mới tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Có thời điểm, những người đã nghỉ hưu mang tiền tiết kiệm đến mua căn hộ nhưng ban đầu lại quan tâm đến người đứng sau doanh nghiệp nhiều hơn sản phẩm.

Tuy nhiên, mức độ chú ý lớn cũng tạo áp lực tương ứng. Nguyễn Quốc Cường cho biết sự tò mò của khách hàng buộc ông phải làm tốt và thực hiện đúng những gì đã cam kết.

Việc tiết giảm chi phí marketing cũng nằm trong bài toán kiểm soát giá thành của C-Holdings. Doanh nghiệp lựa chọn quỹ đất có giá hợp lý, thành lập công ty xây dựng để chủ động thi công và mua thiết bị với số lượng lớn. Thay vì chi mạnh cho quảng bá, mỗi khâu được tiết giảm một phần nhằm dành thêm nguồn lực cho sản phẩm.

Những chia sẻ này cũng lý giải vì sao Nguyễn Quốc Cường liên tục xuất hiện trực tiếp trong các hoạt động bán hàng gần đây. Thay vì chỉ đóng vai trò người điều hành, ông trở thành một phần trong cách doanh nghiệp thu hút sự chú ý.

Livestream ba giờ, thu hút 151.000 lượt xem và 517 lượt đặt chỗ

Một trong những lần xuất hiện tạo hiệu ứng rõ nhất diễn ra vào năm 2025, khi Nguyễn Quốc Cường trực tiếp tham gia phiên livestream giới thiệu căn hộ The Felix của C-Holdings trên TikTok.

Sau ba giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 151.000 lượt xem và ghi nhận 517 lượt đặt chỗ. Tổng giá trị sản phẩm tương ứng được công bố ở mức khoảng 700 - 800 tỷ đồng. Bình quân, cứ khoảng 21 giây lại có một lượt booking.

The Felix có khoảng 1.200 căn hộ. Như vậy, lượng đặt chỗ trong phiên livestream tương đương hơn 40% nguồn cung dự kiến của dự án. Đây cũng là trường hợp cho thấy hiệu quả truyền thông gắn với tên tuổi “Cường Đô La” được thể hiện bằng những con số cụ thể.

Điểm khác biệt của phiên phát sóng nằm ở việc người giới thiệu sản phẩm cũng là Chủ tịch HĐQT của chủ đầu tư. Bên cạnh thông tin về căn hộ, giá bán và chính sách tài chính, sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Cường trở thành một yếu tố kéo người xem vào chương trình.

Quà tặng độc đáo

Đầu tháng 9/2026, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tiếp tục gây chú ý khi đưa chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam làm giải thưởng bốc thăm dành cho khách hàng mua căn hộ Solina Luxury Apartments.

Đây là dự án C-Holdings phát triển tại phường Rạch Dừa (TP.HCM), thuộc khu vực Vũng Tàu trước đây. Dự án dự kiến gồm một khối khách sạn cao 26 tầng và một khối căn hộ du lịch cao 37 tầng.

Chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đưa về Việt Nam

Thông tin về chiếc Temerario nhanh chóng được nhiều trang tin và tài khoản mạng xã hội đăng lại. Tên dự án nhờ đó xuất hiện cùng một chủ đề vốn dễ thu hút sự chú ý là siêu xe.

Từ siêu xe đến đứng bếp bán phở

Mới đây, Nguyễn Quốc Cường lại gây bất ngờ khi xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn khác.

Ngày 9/9, vị doanh nhân đăng loạt ảnh tại một cửa hàng phở mới trên đường Lý Tự Trọng, khu vực quận 1 cũ của TP.HCM. Trong ảnh, ông đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề, đứng cạnh nồi nước dùng và tự tay chan phở cho khách.

Doanh nhân Cường Đô La bất ngờ đăng ảnh bán phở khiến dân tình ngỡ ngàng (Ảnh: FBNV)

Những hình ảnh này nhanh chóng được nhiều trang tin và fanpage đăng lại, chủ yếu xoay quanh câu chuyện “Cường Đô La bán phở”. So với một bài quảng bá món ăn hoặc không gian cửa hàng thông thường, sự xuất hiện của Nguyễn Quốc Cường giúp hoạt động kinh doanh mới thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt.

Chỉ trong một tuần, cái tên "Cường Đô La" phủ sóng mặt báo và mạng xã hội trên cả 3 lĩnh vực: Bất động sản, Xe cộ và F&B. Các hội nhóm, trang tin liên tục chia sẻ lại hình ảnh của anh, tạo ra hàng triệu lượt tiếp cận và hàng chục nghìn lượt tương tác.