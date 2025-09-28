Tăng 80% từ đầu năm vượt xa vàng, bạc - đây mới là kim loại quý hot nhất trong mắt giới đầu tư lúc này

Sau một thập kỷ, bạch kim (platinum) đang bước vào giai đoạn mua ròng ồ ạt trong bối cảnh giá liên tục tăng so với vàng, với giá đạt mức cao kỷ lục mới.

Cailian Press được biết rằng so với hiệu suất vượt trội của vàng trong những năm gần đây, "mức đáy giá trị" trước đây của bạch kim đang thu hút dòng vốn đổ vào. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng nguồn cung giảm, các nhà kim hoàn sử dụng bạch kim như một "vật thay thế cố định" cho vàng, và nhu cầu năng lượng hydro trung và dài hạn tăng đáng kể, ngành công nghiệp này nhìn chung có triển vọng tương đối lạc quan về giá bạch kim trong dài hạn.

Kể từ tháng 6, giá bạch kim đã bước vào giai đoạn tăng giá. Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạch kim ngày 28/9/2025 giao dịch ở mức 1.588 USD/ounce, tăng 77% kể từ đầu năm. Đây là mức tăng vượt xa hiệu suất của vàng (42,57%) và bạc (56,16%) – những kim loại quý được quan tâm nhất thời gian qua.

"Có thể hiểu đây là một đợt tăng giá để bắt kịp", Xu Yongqi, nhà phân tích chính về kim loại và vật liệu mới tại Hua'an Securities, chia sẻ. So với xu hướng giá vàng và bạc mạnh mẽ trong những năm gần đây, bạch kim ở một mức độ nào đó đã hình thành một "đáy giá trị", thu hút dòng vốn đầu tư.

Giá của bạch kim tăng vọt kể từ tháng 6/2025.

Chu Chí Cương, giám đốc Ủy ban Bạch kim thuộc Hiệp hội Vàng Quảng Đông (Trung Quốc), cho biết sự tăng giá mạnh của bạch kim trong thời gian ngắn cho thấy tâm lý đầu cơ. Trong khi đó, trong bối cảnh giá vàng tăng cao, một số thương nhân trên thị trường trang sức đang cố tình tăng cường nỗ lực quảng bá bạch kim như một sản phẩm thay thế vàng.

Giám đốc điều hành của một công ty kim hoàn lớn ở Trung cho biết kể từ nửa cuối năm 2024, công ty đã tích cực thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm bạch kim, vì bạch kim mang lại biên lợi nhuận gộp cao hơn so với các sản phẩm vàng.

Xét về mặt cơ bản, việc hàng tồn kho liên tục giảm là một hỗ trợ quan trọng cho đà tăng giá bạch kim. Dữ liệu từ Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cho thấy dự trữ bạch kim trên toàn cầu dự kiến giảm xuống còn 67 triệu tấn vào năm 2025, chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong ba tháng.

Trong quý I/2025, tổng nguồn cung bạch kim toàn cầu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 45 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên 71 triệu tấn trong cùng kỳ.

Xét về cơ cấu nhu cầu bạch kim, chất xúc tác ô tô chiếm 40%, trang sức chiếm 25%, ứng dụng công nghiệp khác chiếm 20% và nhu cầu đầu tư chiếm 9%.

Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn tiếp tục?

Ông Chu Chí Cương cho biết thị trường tương lai vẫn còn dư địa tăng giá.

Một nguồn tin trong ngành cho hay nhiều doanh nghiệp trang sức đang tích cực tăng cường tiếp thị các sản phẩm bạch kim. Một khi thị trường đạt được sự đồng thuận về việc mua vào trong bối cảnh giá liên tục tăng, lượng tồn kho thấp sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu trong ngắn hạn, có khả năng tiếp tục kích thích giá bạch kim tăng.

Xu Yongqi nhận định, xét về mặt cơ bản, bạch kim đang trong xu hướng cung khan hiếm và cầu mạnh. Chi tiêu vốn toàn cầu trong lĩnh vực khai khoáng đã giảm trong những năm gần đây, và sản lượng cũng giảm.

Về trung và dài hạn, nhu cầu bạch kim liên quan đến hydro trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể. So với vàng hoặc các kim loại quý hiếm khác, mức tăng giá bạch kim hiện tại không cao. Sau một thập kỷ trì trệ, giá bạch kim có khả năng sẽ tăng trong ba đến năm năm tới, với tiềm năng đạt 2.000 đô la một ounce.

Một chuyên gia trong ngành nói rằng vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa một số công nghệ cốt lõi của pin nhiên liệu hydro giữa Trung Quốc và công nghệ của các quốc gia hàng đầu như Nhật Bản.

Chất xúc tác bạch kim-cacbon trong pin nhiên liệu hydro đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tác quá trình phóng điện, với bạch kim chiếm khoảng một nửa chi phí chất xúc tác. Với sự phát triển của ngành năng lượng hydro tại Trung Quốc, nhu cầu bạch kim dự kiến sẽ tăng đáng kể trong dài hạn.

WPIC dự báo tổng nguồn cung bạch kim vào năm 2025 sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm, với mức thiếu hụt dự kiến sẽ tăng lên 30 triệu tấn, đánh dấu năm thiếu hụt thứ ba liên tiếp. Dự kiến đến năm 2030, nhu cầu bạch kim toàn cầu từ các ứng dụng năng lượng hydro sẽ tăng từ 1% lên 11%.