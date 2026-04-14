Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar.

"Budapest không có ý định xem xét lại quyết định rút khỏi chương trình cho vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine hồi tháng 12/2025", tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar chính thức tuyên bố.

Theo người đứng đầu chính phủ, tình hình kinh tế của Hungary quá khó khăn để có thể gánh thêm các khoản nợ mới chỉ để hỗ trợ tài chính cho một nước láng giềng.

Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên nội các của ông là ổn định nền kinh tế trong nước, chứ không phải tham gia vào các dự án cho vay quy mô lớn của EU, gây gánh nặng lâu dài cho người đóng thuế Hungary.

Hungary cũng dự định theo đuổi cách tiếp cận thực dụng đối với an ninh năng lượng, bất chấp áp lực trừng phạt từ Brussels.

Ông Magyar công khai tuyên bố, Hungary sẽ tiếp tục mua dầu của Nga, viện dẫn lý do muốn đảm bảo nguồn nguyên liệu thô rẻ nhất và an toàn nhất.

Nhà lãnh đạo mới của Hungary bày tỏ tin tưởng sau khi cuộc xung đột quân sự hiện tại kết thúc, châu Âu chắc chắn sẽ quay trở lại mua tài nguyên của Nga, vì duy trì giá năng lượng cao đi ngược lại lợi ích kinh tế của toàn lục địa.

Đáng chú ý, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Nga và Trung Quốc, vì "thái độ tôn trọng" đối với sự lựa chọn của người dân Hungary.

Ông Magyar nhấn mạnh cam kết của Budapest trong việc duy trì chính sách đối ngoại đa phương, bất chấp những lời chỉ trích từ các đồng minh NATO và EU.