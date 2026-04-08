Cựu Ngoại trưởng Áo: Bầu cử ở Hungary là ‘cuộc chiến ủy nhiệm’ giữa Mỹ và EU

Hoàng Vân |

Hãng RT dẫn lời cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang tham gia vào một "cuộc chiến ủy nhiệm" chính trị ở Hungary.

Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl, trong buổi phỏng vấn với RT, ngày 7/4/2026.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến thăm Budapest hôm 7/4, để thể hiện sự ủng hộ Thủ tướng Viktor Orban trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary vào ngày 12/4.

Trong chuyến đi, ông Vance đã chỉ trích các quan chức ở Brussels, những người đã làm mọi thứ có thể để kìm hãm người dân Hungary trước cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Theo cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl, quyết định của ông Vance đến thăm châu Âu trong khi Mỹ đang vướng vào cuộc chiến tranh căng thẳng với Iran “nói lên nhiều điều”, về tầm quan trọng mà Mỹ đặt vào cuộc bầu cử.

Bà lưu ý, động thái này phù hợp với Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ được công bố hồi tháng 12/2025, trong đó xác định “nuôi dưỡng sự phản kháng đối với quỹ đạo hiện tại của châu Âu trong các quốc gia châu Âu” là một ưu tiên.

Bà cho rằng, ngôn từ đó “nói lên rất nhiều điều” về cách người Mỹ “cảm nhận về Brussels”, đồng thời lưu ý, Mỹ nổi tiếng là kiên trì theo đuổi các mục tiêu địa chính trị của mình.

“Đúng vậy, bạn có thể gọi đó là sự can thiệp - những gì người Mỹ đang làm. Giống như những gì họ đã làm ở Nam Tư, Serbia năm 2001”, cựu nhà ngoại giao Áo nói trong cuộc phỏng vấn với RT .

Brussels đã công khai chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orban - mà bà Kneissl mô tả là “người theo chủ nghĩa dân tộc Hungary”, và “người theo chủ nghĩa chủ quyền” suốt đời , chỉ trích nhiều chương trình nghị sự do các nhà lãnh đạo EU thúc đẩy.

Bà cũng chỉ rõ, Brussels dường như ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn Hungary tiếp cận dầu mỏ Nga - điều mà Budapest đã trả đũa bằng cách chặn khoản vay chung của EU dành cho Ukraine - cũng như các cuộc thảo luận trong khối về khả năng đình chỉ quyền bỏ phiếu của Budapest, nếu ông Orban vẫn nắm quyền.

“Họ sẽ làm tê liệt một quốc gia thành viên. Và một số người thậm chí còn nói về - họ dùng từ "Maidan", họ dùng từ "cách mạng màu". Không phải ở một quốc gia thứ ba, mà là ngay trong lòng một quốc gia thành viên EU”, bà Kneissl nói.

Theo RT
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

