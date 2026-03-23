EU lo sợ sập bẫy chính trị của Thủ tướng Hungary

Liên minh châu Âu (EU) lo ngại rằng một cuộc đối đầu gay gắt với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại hội nghị thượng đỉnh có thể mang lại lợi thế cho ông và trở thành một "cái bẫy" chính trị trước thềm bầu cử ở nước ông, tờ Politico đưa tin ngày 22/3.

Nghị sĩ EU Chloe Riedel cho biết: "EU đáng lẽ nên chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tại Hungary... Họ nên tránh một cuộc đối đầu liên quan khoản vay của Ukraine, trì hoãn xung đột và không để ông ấy đạt được những gì mong muốn".

Nội dung đề cập đến việc Hungary chặn gói viện trợ trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, hành động gây ra phản ứng gay gắt từ các nhà lãnh đạo EU. Theo Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, những lời chỉ trích nặng nề như vậy đối với một thành viên tham gia hội nghị thượng đỉnh chưa từng xuất hiện trước đây.

Một số chính trị gia châu Âu tin rằng áp lực này chỉ làm củng cố vị thế của ông Orban trong nước, cho phép ông tự khắc họa bản thân như một người bảo vệ lợi ích quốc gia. Các chuyên gia lưu ý ông đã từng sử dụng chiến lược tương tự trong các chiến dịch bầu cử trước đó.

Phía EU không loại trừ khả năng trong trường hợp ông Orban giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hungary, các biện pháp trừng phạt có thể thắt chặt, gồm hạn chế tài chính và thảo luận về vấn đề quyền biểu quyết trong liên minh.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo xung đột hiện tại có thể gây ra những hậu quả tiêu cực dài hạn cho cả quan hệ nội bộ khối lẫn bản thân Hungary.

Ngày 19/3, Dịch vụ báo chí của Hội đồng châu Âu cho biết, quyết định tài trợ cho Ukraine đã bị hoãn lại sau hội nghị thượng đỉnh EU. Thông báo chỉ ra Hungary không ủng hộ tuyên bố liên quan việc phân bổ ngân sách cho Ukraine.

Trước đó, ông Orban tuyên bố Hungary sẽ không hỗ trợ bất kỳ quyết định nào của EU có thể mang lại lợi ích cho Ukraine, chừng nào nước này còn chặn nguồn cung dầu mỏ.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh đây "không phải chuyện chính trị", mà về phúc lợi của các gia đình Hungary.

Tờ Politico đưa tin một ngày trước đó, EU đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa và một vụ kiện tiềm tàng chống lại ông Orban do ông ngăn cản khoản vay 90 tỷ euro phân bổ cho Ukraine.