Tân thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt ở Syria?

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình TRT Turk, ông Erdogan cho biết: "(al-Qurashi) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria ngày hôm qua".

Theo ông Erdogan, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dấu al-Qurashi trong một thời gian dài.

Các nguồn tin an ninh và địa phương của Syria cho biết cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS diễn ra ở thị trấn Jandaris, phía Bắc Syria, nơi các nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ngày 6-2 năm nay.

Một người dân kể rằng đụng độ bắt đầu ở rìa Jandaris từ tối 29-4, kéo dài khoảng 1 giờ trước khi một vụ nổ lớn xảy ra.



Lực lượng an ninh sau đó phong toả hiện trường, không cho ai tiếp cận.

IS đã chọn al-Qurashi làm thủ lĩnh tối cao hồi tháng 11-2022 sau khi kẻ tiền nhiệm bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở miền Nam Syria.

Nhà nước Hồi giáo kiểm soát những vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014. Thủ lĩnh tối cao IS thời điểm đó, Abu Bakr al-Baghdadi, tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo".

Tuy nhiên, IS bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria và Iraq cũng như các lực lượng Syria được Iran, Nga và bán quân sự khác hậu thuẫn đẩy lui.

Hàng ngàn thành viên IS còn lại trong những năm gần đây chủ yếu ẩn náu ở những vùng nội địa xa xôi của Iraq và Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cùng với liên minh người Kurd được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công chống lại IS ở Syria.