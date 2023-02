Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS kín tiếng

4 quân nhân cùng một chú chó nghiệp vụ đã bị thương và đang được điều trị tại Iraq. Họ bị thương nặng trong một vụ nổ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thông báo về cuộc đột kích hôm 17-2 nói trên.

Lực lượng Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters

Cơ quan này cho hay: "Đêm qua, trong một cuộc đột kích bằng trực thăng của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Mỹ ở phía Đông Bắc Syria, một vụ nổ nhằm vào mục tiêu đã khiến 4 quân nhân Mỹ và một chú chó nghiệp vụ bị thương. Thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Hamza al-Homsi bị tiêu diệt. Các quân nhân và chú chó nghiệp vụ đang được điều trị tại một cơ sở y tế của Mỹ ở Iraq".

Rất ít người biết về thủ lĩnh IS Hamza al-Homsi cũng như vai trò của người này trong tổ chức khủng bố.

Cuộc đột kích diễn ra một tuần sau một cuộc đột kích khác của Mỹ và SDF đã giết chết Ibrahim Al Qahtani, một lãnh đạo IS khác, người đã lên kế hoạch giúp các tù nhân IS trốn thoát khỏi các trung tâm giam giữ. Hồi tháng 1, lực lượng Mỹ cũng đã tiêu diệt một lãnh đạo IS hàng đầu khác và 10 phụ tá của ông này trong một cuộc đột kích ở Somalia.