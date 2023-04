Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Kẻ khủng bố được cho là chủ mưu vụ đánh bom liều chết tại sân bay Kabul năm 2021 khiến 13 quân nhân Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng.

Chiến binh Taliban. Ảnh: AFP.

Vụ đánh bom diễn ra khi Mỹ và các nước phương Tây sơ tán công dân tại Afghanistan và Taliban tiếp quản chính quyền.



Người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ John Kirby và người nhà quân nhân Mỹ bị sát hại đã xác nhận thông tin. Tuy nhiên, danh tính rõ ràng của thủ lĩnh IS chưa được tiết lộ. Taliban cho biết, việc tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS diễn ra tại miền Nam Afghanistan ngay trong tháng này trong một chiến dịch truy quét tàn dư IS.

Ước tính, tổ chức IS có khoảng 4.000 tay súng tại Afghanistan. Nhóm nay vẫn đang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công khủng bố sau khi Taliban tiếp quản chính quyền./.