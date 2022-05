IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan

Phát biểu trong một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ tuần này, Tướng Mark Milley cho biết, hiện, IS và các nhóm khủng bố khác vẫn chưa thành công trong việc tập hợp lại và chưa cho thấy mối đe dọa với lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang giám sát rất kỹ càng để có hành động khi cần thiết.

Trong khi đó, chính quyền Afghanistan do Taliban nắm quyền bác bỏ thông tin cho rằng, IS Khorasan (ISIS-K) - chi nhánh hoạt động tại Afghanistan của IS đã và đang mở rộng hiện diện tại quốc gia này.

Người phát ngôn của Nhà nước Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết, đã triệt phá nhiều địa điểm ẩn náu của ISIS-K.

“Sự hiện diện của phiến quân Daesh (hay ISIS-K) là rất nhỏ. Chúng đã thực hiện một số cuộc tấn công trường học và nhà thờ nhưng tới giờ chúng chưa hoàn tất điều gì đáng kể. Chúng tôi rất nghiêm túc về vấn đề an ninh và không cho phép ai gây ra bất ổn”, người phát ngôn của chính quyền Taliban nói.

Trước đó, hồi tháng 3, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cho biết, ISIS-K tiếp tục phát triển lực lượng tại Afghanistan. Chính quyền Taliban rất khó ngăn chặn các mối đe dọa. Phía Mỹ đánh giá, có khoảng vài nghìn tay súng IS đang ẩn náu ở Afghanistan.

Việc Taliban mở cửa các nhà tù Pul-e-Charkhi và Parwan hồi năm ngoái đã giúp cho IS có thêm nhân lực.

“Taliban hiện đang phải gánh hậu quả của quyết định thiển cận đó.” Tướng Mỹ Mark Milley nói trong một cuộc họp báo. Trong vài tuần qua, IS đã nhận trách nhiệm gây ra nhiều các vụ đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, tập trung vào các cộng đồng thiểu số./.