Tạm giữ Việt Kiều Mỹ là chủ quán bar 030X8 ở Sài Gòn

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02), Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Tiến (54 tuổi, là Việt kiều Mỹ) cùng 15 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".



Một số đối tượng bị tạm giữ.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24/7, hàng trăm trinh sát công an thuộc các đơn vị như: Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM và Công an quận 1(TP.HCM) tiến hành phong toả tuyến đường này và ập vào kiểm tra bất ngờ quán bar 030X8 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Thời điểm kiểm tra, trong quán bar có hàng trăm dân chơi nam nữ đang hoà theo tiếng nhạc chát chúa. Phát hiện công an, các dân chơi tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài nhưng bị chốt chặn.

Hơn 200 dân chơi dương tính với chất ma tuý được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại nhiều bàn VIP của quán, các dân chơi tìm cách phi tang vật tinh thể màu trắng, màu hồng…nghi ma tuý xuống dưới sàn.

Qua kiểm tra, công an đưa hơn 300 dân chơi có biểu hiện nghi sử dụng ma tuý về trụ sở để làm việc. Đồng thời, công an tiến hành xử lý quán bar này với các lỗi vi phạm của quán như: hoạt động quá giờ quy định, để khách sử dụng ma tuý…

Qua test nhanh, công an phát hiện có hơn 200 dân chơi nam nữ dương tính với chất ma tuý cùng nhân viên của quán bar. Qua điều tra, công an xác định quán bar này do Tiến là Việt kiều Mỹ làm chủ. Các nhân viên khai nhận được ông chủ Việt kiều Mỹ cho phép bán ma tuý cho các dân chơi nhằm thu hút khách tới vui chơi mỗi tối.

Từ lời khai này, công an đã mời ông chủ Việt kiều Mỹ tới làm việc và khám xét nơi ở thu được một số chất ma túy. Việt kiều Mỹ cũng thừa nhận cho nhân viên bán ma tuý ở quán bar nơi mình làm chủ.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.