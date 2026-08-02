Tạm giữ, khám xét khẩn cấp với Hoàng Văn Xuân SN 1987

Qua làm việc ban đầu, những người trên khai nhận được Hoàng Văn Xuân thuê với mức tiền công thỏa thuận khoảng 280.000 đồng/người/ngày.

Công an tỉnh Lai Châu ngày 1/8/2026 cho biết vừa bắt quả tang một nhóm người khai thác vàng trái phép trong hang sâu tại bản Thái Hà, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan. Đáng chú ý, trong số những người được thuê khai thác có người chưa đủ 18 tuổi.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25/7/2026, Công an xã Pắc Ta phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu tiến hành tuần tra, mật phục tại khu vực vỉa vàng thuộc địa phận bản Thái Hà, xã Pắc Ta. Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 người đang có hành vi khai thác, thăm dò khoáng sản trái phép (quặng vàng) trong hang sâu, gồm: Sùng A Thành (SN 2011), Vàng A Chua (SN 2009), Vàng A Long (SN 2009) và Vàng A Phong (SN 2009), cùng trú tại bản Tà Hử, xã Pắc Ta.

Khu vực khai thác vàng - Ảnh: Công an Cao Bằng

Qua làm việc ban đầu, những người trên khai nhận được Hoàng Văn Xuân (SN 1987, trú tại bản Thái Hà, xã Pắc Ta) thuê khai thác quặng vàng từ 6 giờ cùng ngày, với mức tiền công thỏa thuận khoảng 280.000 đồng/người/ngày.

Mở rộng kiểm tra khu vực lán bạt gần hiện trường, tổ công tác phát hiện thêm 5 người gồm: Lò Văn Đôi (SN 2000), Lò Văn Tiếp (SN 2007), cùng trú tại bản Nà Hiềng, xã Bản Bo; Lò Văn Phốm (SN 1986), Lò Thị Chăn (SN 2004), cùng trú tại Bản Bo, xã Bản Bo; Lò Văn Sau (SN 2000, trú tại bản Phiêng Tiên, xã Bản Bo). Theo lời khai ban đầu, những người này cũng được Hoàng Văn Xuân thuê đến để khai thác quặng vàng, tuy nhiên vừa đến địa điểm, chưa thực hiện việc khai thác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ các tang vật, phương tiện có liên quan gồm búa, choòng, máy móc và các công cụ phục vụ việc đào, khai thác quặng để tiếp tục xác minh, xử lý.

Nhóm người được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực khai thác vàng - Ảnh: Công an Cao Bằng

Từ lời khai của những người liên quan và tài liệu thu thập được, tổ công tác đã triệu tập Hoàng Văn Xuân đến trụ sở Công an xã Pắc Ta để làm việc. Theo thông tin từ cơ quan Công an, Xuân từng có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và 1 tiền sự trong lĩnh vực khai thác, thăm dò khoáng sản trái phép. Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Xuân đã khai nhận hành vi thuê người đến khu vực trên để khai thác quặng vàng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm có liên quan đối với Hoàng Văn Xuân. Trong quá trình làm việc, người này tự giác giao nộp 3 viên kim loại màu vàng và 1 gói kim loại màu nâu; theo lời khai, số vật trên là vàng. Các vật chứng được thu giữ để phục vụ công tác giám định, điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Pắc Ta phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, giám định tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.