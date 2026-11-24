Sinh là người không có công ăn việc làm ổn định và đối tượng nghiện ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Sinh (sinh năm: 1988, ngụ Khu phố Giang Điền, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Sinh là người không có công ăn việc làm ổn định và đối tượng nghiện ma túy.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài, sáng ngày 22/11, Trần Văn Sinh đi đến địa bàn xã An Viễn xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Trần Văn Sinh - Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Khi đi đến ấp Phát Đạt, xã An Viễn phát hiện bà Ngô Thị B., sinh năm 1964, ngụ xã An Viễn đang điều khiển xe máy đi một mình, từ hướng phường Trảng Bom ra hướng đường ĐT 777, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu vàng, Sinh điều khiển xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền nhưng té xe định bỏ chạy thì bị người dân phát hiện bắt giao cho Công an xã An Viễn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.