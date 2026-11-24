Nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng SIS có trụ sở tại TP. Đà Nẵng còn Đoàn là nhân viên.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 23/11/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là Phó Giám đốc cùng thuộc cấp của công ty chế biến đá khi đổ gần 600 tấn chất thải đá granite ra môi trường gây ô nhiễm.

2 bị can bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường gồm: Lê Bảo Nguyên (SN 1975, trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Duy Đoàn (SN 1982, trú xã Tuy Phước Tây).

Trong đó, Nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng SIS có trụ sở tại TP. Đà Nẵng còn Đoàn là nhân viên.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Công ty của Nguyên đã mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để chế biến đá tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34 ở địa bàn thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

Trong quá trình chế biến đá granite đã phát sinh ra các chất thải rắn là bột đá, rẻo đá. Nguyên không tổ chức thu gom xử lý theo quy định mà giữ lại sử dụng để nâng nền khuôn viên nhà máy.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Gia Lai

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên đã chỉ đạo Đoàn cho nhân viên nhà máy thuê xe vận chuyển các chất thải rắn này tập kết tại một số khu vực trong khuôn viên gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu chất thải để mang đi giám định. Qua đó xác định có tổng khối lượng hơn 582 tấn bột đá, rẻo đá là chất thải rắn thông thường đã bị Nguyên, Đoàn đổ thải ra môi trường trái pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.