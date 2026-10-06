Tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi SN 1991

Do mâu thuẫn liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con, giữa Chi và chị M. nhiều lần xảy ra cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Ngày 05/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Mỹ Chi (sinh năm 1991, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trần Thị Mỹ Chi là người đang được hoãn chấp hành án phạt tù 08 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ. Chi đã ly hôn với anh L.V.T. (sinh năm 1991, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang).

Hiện anh T. sinh sống cùng chị T.T.M. (sinh năm 1983, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang). Do mâu thuẫn liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con, giữa Chi và chị M. nhiều lần xảy ra cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Chi - Ảnh: Công an An Giang Đối tượng Trần Thị Mỹ Chi - Ảnh: Công an An Giang

Khoảng 12 giờ ngày 03/10/2026, do bực tức từ những mâu thuẫn trước đó, Chi nảy sinh ý định tìm chị M. để giải quyết mâu thuẫn. Chi điều khiển xe mô tô, mang theo dao đến nhà anh T. tại ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc. Tại đây, giữa Chi và chị M. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau khi được những người có mặt can ngăn, Chi chạy ra ngoài và dùng gạch ném về phía chị M. nhưng không trúng.

Sau đó, hai bên tiếp tục xô xát và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc giằng co, Chi dùng dao đâm vào người chị M. Những người có mặt nhanh chóng can ngăn và đưa chị M. đi cấp cứu, tuy nhiên chị M. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.