Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Công Bắc SN 2000 lúc nửa đêm

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 129 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ngày 5/10/2026 cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Công Bắc (sinh năm 2000, trú tại thôn Bình Minh, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1975, trú tại Tổ dân phố Tây Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 23/9, Công an phường Đồng Thuận phát hiện, bắt quả tang Phạm Công Bắc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một túi nilon chứa hai viên nén hình tròn màu hồng. Bắc khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được mua từ Nguyễn Xuân Lộc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 129 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Các đối tượng và tang vật - Ảnh: Công an Quảng Trị

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Xuân Lộc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Phạm Công Bắc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với hai bị can theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.