Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận do nợ nần chồng chất, từ tháng 4-2026, thị nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngày 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Bích Nga (SN 2001, trú tại xóm 3, thôn Bình Thái, xã Tuy Phước) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện đối tượng Phạm Thị Bích Nga (SN 2001, trú tại xóm 3, thôn Bình Thái, xã Tuy Phước) có nhiều biểu hiện bất minh nên tiến hành điều tra, xác minh. Sau khi đủ chứng cứ, ngày 23-6, Cơ quan Công an đã triệu tập Nga về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận do nợ nần chồng chất, từ tháng 4-2026, thị nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của Nga là lân la đến các quán cà phê trên địa bàn, tiếp cận những sinh viên đang học bài hoặc làm việc. Tại đây, Nga tự xưng là nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở tài khoản trực tuyến để nhờ các nạn nhân giúp đỡ.

Chân dung đối tượng Nga. Ảnh: An ninh Gia Lai

Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của bị hại để truy cập hoặc tải ứng dụng vay tiền. Tiếp đó, đối tượng nhập số điện thoại của nạn nhân để làm thủ tục vay tiền qua các ứng dụng liên kết. Lợi dụng lúc các sinh viên mất cảnh giác, Nga yêu cầu họ chụp CCCD và quét sinh trắc học khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống".

Ngay khi giải ngân thành công, Nga lập tức chuyển toàn bộ tiền vay vào tài khoản ngân hàng BIDV cá nhân số 5801335xxx của mình. Để xóa dấu vết, thị nhanh tay xóa ứng dụng hoặc đổi mật khẩu trên điện thoại nạn nhân rồi đến các cây ATM rút tiền mặt tiêu xài. Phải đến một tháng sau, khi nhận được tin nhắn đòi nợ từ các app vay nhanh, các nạn nhân mới bàng hoàng phát hiện mình sập bẫy.

Với phương thức tinh vi này, chỉ từ giữa tháng 4 đến ngày 15-6-2026, Phạm Thị Bích Nga đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 141.483.000 đồng. Nhiều sinh viên bị lừa đảo mà không hề hay biết.

Cụ thể: Chiều 1-5, Nga lân la đến quán cà phê TALA ( ở phường Quy Nhơn) để tìm "mồi". Tại đây, thấy anh Đ.M.T (SN 2002, trú xã Tuy Phước là sinh viên một trường đại học) đang ngồi học bài, Nga tiếp cận và giả danh là nhân viên ngân hàng nhờ mở tài khoản Cake và Vikki để chạy chỉ tiêu.

Do nhẹ dạ cả tin, anh T liền giao điện thoại và cung cấp mã OTP cho Nga. Ngay lập tức, đối tượng đã tự ý lập hồ sơ, vay số tiền 15.000.000 đồng qua ứng dụng Fast Money đứng tên anh T rồi chuyển thẳng về tài khoản BIDV của mình. Đến ngày 5-6, khi nhận được tin nhắn đòi nợ, nạn nhân mới bàng hoàng phát hiện bị lừa.

Vụ việc đang được Công an phường Quy Nhơn Nam chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.