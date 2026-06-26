Đã bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Điệp SN 1986

Nguyễn Thị Ngọc Điệp thừa nhận hành vi cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp tài sản tại Tân Huê Viên.

Ngày 26/6, Công an TP Cần Thơ cho biết thêm 2 đối tượng trong nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản vào ngày 28/01/2026 tại Tân Huê Viên ra đầu thú gồm có:

Phạm Quốc, sinh năm 1985, thường trú tại khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1986, thường trú tại khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ.

Chân dung Phạm Quốc. Ảnh: CA Cần Thơ

Chân dungNguyễn Thị Ngọc Điệp. Ảnh: CA Cần Thơ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp tài sản vào ngày 28/01/2026 tại Tân Huê Viên nên đã bị công an bắt giữ.

Đối tượng còn lại trong nhóm trộm cắp tài sản tại Tân Huê Viên là Lý Thị Bích Ngọc, sinh năm 1968, thường trú tại khóm Đông Thịnh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng đang bị tạm giam vì có hành vi trộm cắp tài sản tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Ảnh: CA Cần Thơ

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng còn lại trong nhóm trộm cắp tài sản nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.