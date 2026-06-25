HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Viết Huy 20 tuổi

Chi Chi
|

Hồ Viết Huy bị bắt khẩn cấp cùng 8 đối tượng khác.

Ngày 24/6/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ án này còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý sau.

Theo điều tra ban đầu, P.V.T. (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi) cùng trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 21 giờ ngày 19/6, cả 2 nhắn tin qua ứng dụng Messenger hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1 giờ ngày 20/6, cả 2 rủ thêm hàng chục đối tượng mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến bờ đập sinh thái, thuộc thôn 1, xã Ea Drăng để đánh nhau.

Hàng chục đối tượng liên quan bị Công an triệu tập làm việc.

Tại đây, cả 2 nhóm cầm dao rựa, nỏ bắn đạn bi, gạch đá lao vào đánh nhau. Hậu quả, khiến 2 người trong nhóm của Tùng bị chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra và nhanh chóng làm rõ toàn bộ những đối tượng liên quan. Hung khí thu giữ gồm 10 con dao các loại, 1 nỏ bắn đạn bi sắt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Sĩ Thương SN 1993
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

khởi tố

công an

bắt tạm giam

bắt khẩn cấp

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại