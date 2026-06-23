Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Sĩ Thương SN 1993

Đoàn Sĩ Thương bị bắt liên quan đến hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Sĩ Thương (SN 1993, trú thôn Luật Chánh, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác điều tra xác định: Đầu năm 2024, Đoàn Sĩ Thương lên mạng Internet đặt mua 01 khẩu súng khí nén và đạn chì, đem cất giấu tại nhà riêng với mục đích dùng để săn bắn. Ngày 10/12/2025, Thương rủ Đoàn Quốc Việt (SN 1997) và Nguyễn Bích Dũng (SN 1991) cùng trú thôn Luật Chánh, xã Tuy Phước Bắc dùng khẩu súng trên để đi săn bắn chim tại khu vực cánh đồng thuộc xã Tuy Phước.

Trong quá trình sử dụng, súng cướp cò gây nổ làm đạn trúng vào đùi phải của Việt gây thương tích. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an đã phát hiện vụ việc và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xác minh.

Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Sĩ Thương. Ảnh: CA Gia Lai

Đoàn Sĩ Thương đã khai nhận việc mua súng tàng trữ với mục đích săn bắn nêu trên. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 01 khẩu súng khí nén và 03 viên đạn chì từ Đoàn Sĩ Thương.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định các linh kiện cơ bản của khẩu súng gồm thân súng, bộ phận cò và các viên đạn chì thu giữ của Thương là vũ khí quân dụng.

Xét thấy hành vi của Đoàn Sĩ Thương cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự nên ngày 08/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Sĩ Thương để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn thi hành.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.