Tạm giữ hình sự người đàn ông thu mua phế liệu Nguyễn Sỹ Tuyên SN 1993

Do mâu thuẫn trong việc thu mua phế liệu, một người đàn ông ở Quảng Ninh đã dùng thanh sắt đuổi đánh đối thủ giữa đường và bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc gây mất an ninh, trật tự xảy ra tại khu vực Quốc lộ 18A, gần cổng Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sỹ Tuyên (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm thanh sắt đuổi đánh người khác tại khu vực Quốc lộ 18A, gần cổng Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc tổ 66, khu Hà Khẩu 6, phường Việt Hưng, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Tuyên tại Cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn trong hoạt động thu mua phế liệu, Nguyễn Sỹ Tuyên (sinh năm 1993, thường trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại tổ 75, khu Hà Khẩu 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) nghi ngờ anh H.V.O. (sinh năm 1989, trú tại tổ 18, khu Hà Khánh 3, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) thu mua phế liệu tại khu vực mình thường hoạt động nên đã điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-343.43 chặn đầu xe của anh H.V.O. để nói chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nguyễn Sỹ Tuyên lấy một thanh sắt dài khoảng 90 cm trên xe tải, đuổi theo anh H.V.O. khoảng 10 mét rồi dùng thanh sắt đánh một nhát vào vùng mạn sườn bên trái của nạn nhân. Hành vi manh động của Tuyên chỉ dừng lại khi được những người có mặt kịp thời can ngăn.

Hành vi sử dụng hung khí đuổi đánh người giữa khu vực đông dân cư, gần trường học đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa phương và gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sỹ Tuyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc hoạt động kinh doanh cần bình tĩnh, kiềm chế, lựa chọn các biện pháp giải quyết trên cơ sở đối thoại hoặc thông qua cơ quan chức năng; tuyệt đối không sử dụng vũ lực, hung khí để giải quyết tranh chấp. Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.