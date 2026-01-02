HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông

Chi Chi |

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa bắt giữ 04 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Tối ngày 30/12/2025, Công an xã Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra các đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN: 1988; trú tại: xã Trung Giã, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (SN: 1981; trú tại: xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Bùi Thị Hồng Thu (SN: 1969; trú tại: xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Huân (SN: 1976, trú tại: xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). 

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông - Ảnh 1.

Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ 10 hộp pháo tại nhà của Nguyễn Tiến Mạnh. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 26 kg.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

