Youtuber Trần Văn Công - “cánh tay phải” đắc lực giúp "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải trục lợi hàng tỷ đồng

YouTuber Công Trần TV bị khởi tố trong vụ án “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải
Trong số những người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố cùng Nguyễn Thanh Hải (SN 1971), nổi lên cái tên Trần Văn Công , chủ kênh YouTube “Công Trần TV”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hoạt động “giải cứu, chuộc người” của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực từ YouTuber này, hình thành một mắt xích quan trọng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Kênh YouTube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký, trong khi tài khoản TikTok của Trần Văn Công cũng thu hút gần 83.000 người theo dõi. Đáng chú ý, trên các nền tảng này, Công công khai số điện thoại với nội dung tư vấn, hỗ trợ “giải cứu Campuchia, Trung Quốc”, qua đó tiếp cận nhiều gia đình đang có người thân gặp nạn ở nước ngoài.
Hoạt động cứu, chuộc người do Nguyễn Thanh Hải tổ chức được xác định có sự phối hợp, hỗ trợ truyền thông từ Công Trần TV. Các nội dung đăng tải góp phần tạo dựng hình ảnh “hiệp sĩ”, khuếch đại mức độ tin cậy trên không gian mạng, khiến nhiều người tin tưởng và tìm đến nhờ giúp đỡ.
Nội dung giật gân, đăng tải thông tin một chiều gây bức xúc
Qua rà soát, kênh Công Trần TV thường xuyên đăng tải các video mang nội dung câu chuyện xã hội, tình cảm gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, cảnh đời và các tình huống kịch tính liên quan đến lừa đảo, tranh chấp, xung đột cá nhân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các video này có xu hướng giật gân, câu view và phản ánh thông tin một chiều.
Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Công Trần TV cùng Nguyễn Thanh Hải từng đăng tải công khai thông tin của nhiều cá nhân bị tố cáo lừa đảo mà không xác minh đầy đủ. Việc đưa hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Cơ quan điều tra xác định, việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng, kết hợp với hoạt động “giải cứu” trá hình đã góp phần tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố YouTuber Trần Văn Công để điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan trong vụ án cùng nhóm của Nguyễn Thanh Hải.
Nguyễn Thanh Hải đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Tuy nhiên, khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.
Nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận người dân tại các địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Sau khi xác định được người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối, nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.