Youtuber Trần Văn Công - “cánh tay phải” đắc lực giúp "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải trục lợi hàng tỷ đồng

YouTuber Công Trần TV bị khởi tố trong vụ án “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải

Trong số những người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố cùng Nguyễn Thanh Hải (SN 1971), nổi lên cái tên Trần Văn Công , chủ kênh YouTube “Công Trần TV”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hoạt động “giải cứu, chuộc người” của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực từ YouTuber này, hình thành một mắt xích quan trọng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Kênh YouTube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký, trong khi tài khoản TikTok của Trần Văn Công cũng thu hút gần 83.000 người theo dõi. Đáng chú ý, trên các nền tảng này, Công công khai số điện thoại với nội dung tư vấn, hỗ trợ “giải cứu Campuchia, Trung Quốc”, qua đó tiếp cận nhiều gia đình đang có người thân gặp nạn ở nước ngoài.

Công Trần TV bị Công an TPHCM bắt trong vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Báo NLĐ

Hoạt động cứu, chuộc người do Nguyễn Thanh Hải tổ chức được xác định có sự phối hợp, hỗ trợ truyền thông từ Công Trần TV. Các nội dung đăng tải góp phần tạo dựng hình ảnh “hiệp sĩ”, khuếch đại mức độ tin cậy trên không gian mạng, khiến nhiều người tin tưởng và tìm đến nhờ giúp đỡ.

Nội dung giật gân, đăng tải thông tin một chiều gây bức xúc

Qua rà soát, kênh Công Trần TV thường xuyên đăng tải các video mang nội dung câu chuyện xã hội, tình cảm gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, cảnh đời và các tình huống kịch tính liên quan đến lừa đảo, tranh chấp, xung đột cá nhân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các video này có xu hướng giật gân, câu view và phản ánh thông tin một chiều.

Trần Văn Công và Nguyễn Thanh Hải tự xưng “hiệp sĩ đường phố”, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp nợ nần, tình – tiền rồi đăng tải clip lên mạng xã hội, xâm phạm quyền cá nhân của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Công Trần TV cùng Nguyễn Thanh Hải từng đăng tải công khai thông tin của nhiều cá nhân bị tố cáo lừa đảo mà không xác minh đầy đủ. Việc đưa hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Cơ quan điều tra xác định, việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng, kết hợp với hoạt động “giải cứu” trá hình đã góp phần tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố YouTuber Trần Văn Công để điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan trong vụ án cùng nhóm của Nguyễn Thanh Hải.