Ngày 26/2, Tạp chí tài chính Trung Quốc Caixin dẫn thông báo của cơ quan pháp y về kết quả điều tra vụ cháy xe điện Xiaomi SU7. Vụ tai nạn này xảy ra tại Thành Đô vào ngày 13/10/2025.

Theo đó, chiếc xe di chuyển với tốc độ 167 km/h khi xảy ra va chạm, và tài xế không thể thoát ra ngoài vì cửa không thể mở được sau khi hệ thống bị mất điện.

Hậu quả, một người đàn ông 31 tuổi tên Đặng tử vong. Người này được xác định là lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng khi chiếc Xiaomi của Đặng va chạm với một xe khác trên đại lộ Tianfu South Thành Đô, sau đó đâm vào dải phân cách và bốc cháy.

Báo cáo pháp y từ Trung tâm Giám định tư pháp giao thông Huaxi Tứ Xuyên hé lộ nhiều chi tiết quan trọng.

Tài xế tử vong trên xe điện bị cháy do không mở được cửa

Theo đó, 3 giây trước thời điểm va chạm, chiếc xe chạy với tốc độ khoảng 203km/h, giảm xuống còn 167km/h tại thời điểm đâm vào xe phía trước và giảm còn 138km/h khi tông vào dải phân cách.

Trang Caixin dẫn lời các chuyên gia an toàn bày tỏ sự lo ngại trước kết luận: “Cửa xe không thể mở từ bên ngoài vì va chạm khiến hệ thống điện áp thấp mất nguồn, làm vô hiệu hóa chức năng mở cửa bằng tay nắm”.

Báo cáo cũng nêu rõ xe được trang bị nút mở cửa điện bên ngoài, nhưng không có tay nắm cơ khí khẩn cấp có thể hoạt động khi mất điện.

Các nhân chứng mô tả hiện trường đầy ám ảnh. Ông Viên, người có mặt ngay sau vụ tai nạn, cho biết chiếc xe đã bốc cháy 3 lần riêng biệt trong vòng 5 phút sau cú va chạm. Dù nhiều người cố gắng cứu tài xế, họ vẫn không thể mở cửa xe từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Đoạn video ghi tại hiện trường cho thấy một người kéo cửa phía tài xế với lực mạnh đến mức mất thăng bằng ngã lùi ra sau, nhưng cửa vẫn không mở.

Một người khác dùng vật cứng đập vỡ kính và thò tay vào để tìm tay nắm cửa bên trong xe, nhưng cho biết “không thể mở được”. Sau đó, có một tiếng nổ lớn phát ra từ phía dưới gầm xe.

Mẫu Xiaomi SU7 Ultra được trang bị cửa mở điện, với tay nắm cơ khí khẩn cấp được bố trí ở vị trí buộc người bên ngoài phải thò hẳn cánh tay qua cửa sổ mới có thể với tới, theo kiểm chứng của phóng viên Caixin tại một showroom xe Xiaomi.

Đây là vụ cháy xe Xiaomi thứ ba trong năm 2025 và là lần thứ hai vấn đề cửa không mở được sau va chạm được đặt ra. Tháng 3/2025, một chiếc Xiaomi SU7 gặp tai nạn trên đường cao tốc ở An Huy, khiến ba người thiệt mạng. Những lo ngại tương tự về việc cửa bị khóa đã được nêu ra trong vụ việc này.

Người từ bên ngoài cố mở cửa để cứu tài xế trong xe cháy nhưng bất thành - Ảnh chụp màn hình.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đáp lại những lo ngại về an toàn này bằng cách soạn thảo các tiêu chuẩn bắt buộc mới cho tay nắm cửa ôtô. Các quy định mới, được phê duyệt vào tháng 1, sẽ yêu cầu tất cả các cửa phải được trang bị tay nắm cơ học có thể hoạt động mà không cần điện, ngay cả sau khi xảy ra sự cố hỏng pin hoặc quá nhiệt. Các nhà sản xuất có thời hạn đến năm 2027 để thực hiện những thay đổi này trên các mẫu xe mới và đến năm 2029 đối với các mẫu xe hiện có.

Gia đình nạn nhân đã phản đối việc xác định trách nhiệm tai nạn, trong đó đổ hoàn toàn lỗi cho người lái xe. Luật sư của họ tuyên bố rằng mặc dù người lái xe có thể chịu trách nhiệm về vụ va chạm, điều này không giải quyết được các vấn đề an toàn tiềm ẩn của xe đã ngăn cản việc thoát hiểm sau tai nạn, theo CarNewsChina.

Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về an toàn của xe điện, đặc biệt về thiết kế cửa và an toàn pin trong các tình huống va chạm. Gia đình nạn nhân được cho là đang yêu cầu điều tra thêm về việc liệu chiếc xe có gặp phải sự bất thường trong hệ thống phanh hoặc mất kiểm soát trước khi va chạm hay không.