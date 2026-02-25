Huỷ toàn bộ chuyến bay, đóng cửa sân bay Đà Lạt: Hành khách đổi, hoàn vé như thế nào?

Thông tin “hủy toàn bộ chuyến bay tới Đà Lạt từ 4/3” đang nhận được nhiều sự quan tâm và cũng dễ gây hiểu nhầm. Thực tế, nội dung đầy đủ và chính xác là Cảng hàng không Liên Khương – sân bay phục vụ Đà Lạt và một số địa phương lân cận – sẽ tạm ngừng khai thác trong thời gian gần 6 tháng để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng. Vì vậy, toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Lạt trong giai đoạn này sẽ tạm dừng.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý hàng không, sân bay Liên Khương dự kiến đóng cửa từ 0h ngày 4/3/2026 đến hết ngày 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và một số hạng mục kỹ thuật quan trọng. Việc tạm dừng khai thác là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực phục vụ trong dài hạn.

Ảnh Lao Động

Trong thời gian sân bay đóng cửa, tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế đi/đến Đà Lạt sẽ bị hủy. Các đường bay phổ biến như Hà Nội – Đà Lạt, TP.HCM – Đà Lạt hay Đà Nẵng – Đà Lạt đều nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Những hãng hàng không đang khai thác các chặng bay này gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Các hãng đã và đang gửi thông báo đến hành khách có vé trong giai đoạn từ 4/3 đến 25/8 để hướng dẫn phương án xử lý.

Đáng lưu ý, việc “hủy chuyến” ở đây không phải do thời tiết hay sự cố đột xuất, mà là kế hoạch đóng cửa sân bay đã được công bố trước nhằm phục vụ thi công. Do đó, hành khách có quyền đổi hoặc hoàn vé theo chính sách hỗ trợ của hãng.

Ảnh minh hoạ

Hành khách đã mua vé cần làm gì?

Với những hành khách mua vé trực tiếp từ hãng hàng không, cần kiểm tra email, tin nhắn hoặc tài khoản đặt vé để cập nhật thông báo mới nhất. Thông thường, các hãng sẽ áp dụng một trong ba phương án: đổi ngày bay miễn phí sang thời điểm sau khi sân bay hoạt động trở lại; đổi hành trình sang điểm đến khác (có thể phát sinh chênh lệch giá vé); hoặc hoàn vé toàn phần.

Thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào hình thức thanh toán ban đầu, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Hành khách nên chủ động thực hiện thủ tục sớm để tránh quá tải tổng đài trong thời gian cao điểm.

Trường hợp mua vé qua đại lý hoặc ứng dụng trung gian, hành khách cần liên hệ trực tiếp nơi xuất vé để được hỗ trợ. Một số khoản phí dịch vụ của đại lý có thể không được hoàn lại theo điều khoản ban đầu, vì vậy cần kiểm tra kỹ điều kiện vé.





Không bay được đến Đà Lạt: Lựa chọn thay thế nào khả thi?

Trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng, một phương án phổ biến là bay đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ lên Đà Lạt. Khoảng cách từ Cam Ranh đến Đà Lạt dao động 130–150 km, thời gian đi ô tô khoảng 3–4 giờ tùy điều kiện giao thông.

Hành khách có thể lựa chọn taxi, xe riêng, xe limousine hoặc xe khách. Nếu đi theo nhóm hoặc gia đình, đặt xe riêng trước thường giúp tiết kiệm thời gian và chủ động hơn. Ngoài ra, một số người cũng cân nhắc phương án di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ từ TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận.

Du khách có thể tới sân bay Cam Ranh, sau đó đi đường bộ tới Đà Lạt (Ảnh minh hoạ)

Với những du khách đã đặt tour hoặc khách sạn tại Đà Lạt trong giai đoạn trên, cần liên hệ sớm với đơn vị cung cấp dịch vụ để điều chỉnh lịch trình, tránh phát sinh chi phí không cần thiết.