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Tài xế taxi say rượu tông công nhân vệ sinh môi trường thương tật 76%

Nguyễn Ngọc
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Sau khi uống rượu bia, tài xế taxi điều khiển ô tô tông trúng công nhân đang thu gom rác trên đường, khiến nạn nhân bị thương tật 76%. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế này.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cường về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h55 ngày 20/7, Cường điều khiển ô tô mang BKS 82H-009.77 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước khi điều khiển phương tiện, Cường đã sử dụng rượu bia, dẫn đến buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống khi lái xe.

Trong lúc di chuyển, Cường chuyển làn đường không đảm bảo an toàn, không bật tín hiệu báo hướng rẽ và thiếu quan sát, khiến ô tô tông trực diện vào ông Nguyễn Tiến Thiểm, công nhân đang thu gom rác ở làn đường trong cùng.

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn nghiêm trọng , công nhân vệ sinh thương tật 76 % - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố tài xế Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi tông trúng nạn nhân, ô tô tiếp tục lao vào đuôi xe chở rác biển kiểm soát 82C-035.86 đang dừng phía trước.

Vụ tai nạn khiến ông Thiểm bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định lên đến 76%.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Quốc Cường vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

Nguyễn Quốc Cường

Quảng Ngãi

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