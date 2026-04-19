Tài xế bán tải mắc kẹt khi cố tình vượt rào chắn đường sắt bị phạt 5 triệu đồng

MINH TUỆ |

Khi đến đường ngang dân sinh, tài xế bán tải vẫn cố tình vượt qua dù rào chắn đang hạ xuống rồi bị mắc kẹt, suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Sáng 19/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải cố tình vượt gác chắn tàu hỏa tại Km 10+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Tài xế bán tải cố tình điều khiển xe vượt qua dù rào chắn đang hạ xuống.

Theo đó, khoảng 8h ngày 18/4, tài xế Nguyễn Quang C. (SN 1977, trú tại Hà Nội) lái xe bán tải BKS 29H-148.XX. Khi đến đường ngang dân sinh nói trên, tài xế này vẫn điều khiển xe vượt qua gác chắn tàu hoả dù rào chắn đang hạ xuống.

Đáng chú ý, trong quá trình băng qua, cần chắn tự động hạ xuống khiến chiếc xe bị mắc kẹt ngay trong khu vực gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi “vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 4 tháng.

Ô tô con bị tàu hoả vò nát khi đi qua đường ngang dân sinh.

Trước đó, vào 18h28 cùng ngày, tại Km 35+637 khu Đồng Văn - Phú Xuyên, ô tô BKS 30M-282.XX do Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với tàu SE6/927 khi đi qua đường ngang dân sinh.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn


"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

