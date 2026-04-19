Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn

Vào khoảng 18h30 ngày 18/4, tại một đường ngang dân sinh qua đường tàu thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo đó, theo camera an ninh ghi lại vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS: 30M-282.xx do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637, khu vực Đồng Văn - Phú Xuyên. Lúc này, đèn cảnh báo tàu hoả và gác chắn đã hạ nhưng tài xế vẫn đi vượt qua khiến thanh chắn hạ vướng vào xe khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Chiếc xe bị tông biến dạng

Tài xế ô tô đã xuống xe để dùng tay nâng thanh chắn nhưng không được. Tiếp đó, tàu hỏa lao tới và tông trúng đuôi ô tô. Chiếc ô tô sau cú tông đã bị văng xa vài mét và hư hỏng nặng. May mắn, tài xế của chiếc xe khi thấy tàu hỏa di chuyển đến gần đã kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, chiếc ô tô con BKS 30M-282.xx bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Đại Xuyên tổ chức phân luồng chống ùn tắc và điều tra vụ việc theo quy định. Qua kiểm tra sau đó, Cảnh sát xác định tài xế T. không vi phạm nồng độ cồn, trong máu không có ma túy.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn đến từ hành vi của tài xế T là dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Clip ghi lại vụ xe ô tô bị tàu hoả tông biến dạng - Clip: Đường sắt Việt Nam

Trước đó, tối 16/3, một chiếc ô tô con bị tàu hỏa đâm văng xuống mương khi qua đường ngang dân sinh ở xã Đại Thanh (Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/3, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển khi qua đường ngang dân sinh, bị tàu hỏa chở hàng đâm trúng.

Cú đâm trực diện vào phần đuôi xe khiến ô tô văng xuống mương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tự thoát ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Chiếc xe gặp nạn sau đó được cẩu lên khỏi mương nước. Tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn.



