Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng Nga chưa bao giờ triển khai loại vũ khí này trong cuộc xung đột tại Ukraine

Đặc phái viên Nhà Trắng Jared Kushner cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự kiềm chế khi không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ông đồng thời khẳng định tin rằng nhà lãnh đạo Nga thực sự muốn hòa bình và tìm cách cải thiện quan hệ với Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn dài với Mathias Döpfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer, trên podcast “MD Meets”, ông Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump – nhận định ông Putin không chỉ muốn chấm dứt xung đột mà còn muốn mở ra một chương mới trong quan hệ với Washington.

“Theo đánh giá của tôi, ông ấy không chỉ muốn hòa bình; ông ấy muốn cố gắng thay đổi mối quan hệ với Mỹ và tìm cách bắt đầu một khởi đầu mới”, ông Kushner nói.

Đặc phái viên Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện sự kiềm chế trong cuộc xung đột.

“Cho đến nay, ông Putin đã thể hiện sự kiềm chế; ông ấy đã đồng ý không sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây rõ ràng là điều rất quan trọng, và ông ấy đã trấn an chúng ta rằng đó không phải là ý định của ông ấy”, ông Kushner nói.

Ông Kushner cùng Steve Witkoff, đặc phái viên và cộng sự trong nhóm đàm phán của Mỹ, đã nhiều lần gặp Tổng thống Putin. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra trong tháng này tại Điện Kremlin.

Nhận xét về nhà lãnh đạo Nga, ông Kushner gọi ông Putin là “một chính trị gia vĩ đại, một nhân vật lịch sử”.

“Ông ấy ghi chép rất nhiều khi chúng tôi nói chuyện và truyền đạt lại rất cụ thể. Rõ ràng, ông ấy hiểu rất sâu sắc các vấn đề”, ông Kushner cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Bài toán lãnh thổ của cuộc chiến Nga - Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kushner bác bỏ những ý kiến cho rằng Washington đang gây sức ép buộc Kiev nhượng bộ Moscow. Trước đó, Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã trì hoãn chuyển giao một số tên lửa phòng không quan trọng, đồng thời hoạt động chia sẻ thông tin tình báo bị gián đoạn.

Đề cập nỗ lực đàm phán một thỏa thuận có liên quan đến vấn đề kiểm soát lãnh thổ, ông Kushner cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện phân định đúng sai hay công bằng.

“Đây không phải là vấn đề công bằng hay ai đúng ai sai”, ông nói, đồng thời lưu ý đường biên giới tại châu Âu đã thay đổi theo thời gian.

Theo ông Kushner, khi các bên nhìn thấy triển vọng hòa bình lâu dài và tính bền vững của thỏa thuận, họ có thể linh hoạt hơn trong việc xác định đường ranh giới.

“Tôi tin rằng khi mọi người thấy được sự bền vững lâu dài và con đường dẫn đến hòa bình, họ sẽ linh hoạt hơn một chút về việc nên vạch ra ranh giới ở đâu”, ông nói.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ các nhà đàm phán Mỹ đã nêu ý tưởng Ukraine rút những lực lượng còn lại khỏi khu vực Donbas ở miền Đông để đổi lấy tư cách thành viên NATO.

“Phía Mỹ đặt câu hỏi: ‘Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Liệu Ukraine có rút quân khỏi Donbas không?’ Đây là lần đầu tiên câu hỏi này được nêu ra”, ông Zelensky nói sau cuộc gặp với ông Kushner và ông Witkoff.

Ông Zelensky cho biết nếu nhận được một “gói đảm bảo an ninh toàn diện”, bao gồm quân đội Ukraine đủ mạnh cùng những cam kết an ninh từ NATO và Liên minh châu Âu (EU), ông sẽ đưa đề xuất này ra để người dân xem xét.

Đề cập vấn đề đảm bảo an ninh, ông Kushner cho rằng Ukraine sẽ không thể an toàn trong tương lai nếu thiếu cam kết từ Washington.

“Nếu không có sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Ukraine sẽ không an toàn trong tương lai… Tổng thống Trump phải xác định xem việc đưa ra sự đảm bảo an ninh đó có phục vụ lợi ích của Mỹ hay không”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga sẽ không dừng lại ở việc kiểm soát Donbas, khu vực gồm hai vùng lãnh thổ chiếm gần 10% diện tích Ukraine, mà có thể tiếp tục lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp 2 đặc sứ Mỹ. Ảnh: Reuters

Nguy cơ xung đột leo thang nếu đàm phán thất bại

Về triển vọng đàm phán, ông Kushner thừa nhận không có giải pháp nhanh chóng để chấm dứt cuộc chiến, dù các bên đã tìm được một số điểm đồng thuận.

“Tôi ước gì có cách nhanh chóng để giải quyết việc này… Chúng ta có nhiều điểm đồng thuận. Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình lâu dài”, ông nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, việc xác định khuôn khổ quan hệ giữa các bên sau chiến tranh có thể giúp tháo gỡ bất đồng về lãnh thổ.

“Một khi chúng ta có thể xác định được mối quan hệ hậu chiến, tôi nghĩ vấn đề lãnh thổ sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, bởi hiện tại không có cách nào để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên”, ông Kushner nhận định.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

“Châu Âu đang tài trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine chống lại Nga, và chỉ cần một chút tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng”, ông Kushner nói.

Theo ông, mục tiêu cuối cùng của tiến trình đàm phán là chấm dứt xung đột trong điều kiện Ukraine vẫn duy trì được chủ quyền, an ninh, sự thịnh vượng và tự do, đồng thời có cơ hội gia nhập EU.

Ông Kushner cho rằng một thỏa thuận như vậy cần đi kèm kế hoạch phục hồi kinh tế hậu chiến, những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và năng lực răn đe đủ mạnh cho Ukraine. Đây sẽ là “một chiến thắng to lớn cho Ukraine và cho châu Âu”, ông nhấn mạnh.