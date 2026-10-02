Một thay đổi nhỏ trong cách bố trí nhà vệ sinh đang giải quyết khá nhiều bất tiện.

Trong nhiều ngôi nhà, cách bố trí nhà vệ sinh đã quá quen thuộc: lavabo, bồn cầu và vòi sen cùng nằm sau một cánh cửa. Cách làm này có lý do để tồn tại lâu đến vậy. Các thiết bị sử dụng nước được tập trung trong một khu vực, thuận tiện cho việc bố trí đường cấp thoát nước, đồng thời không chiếm thêm diện tích bên ngoài.Đặc biệt với những nhà vệ sinh nhỏ, gom đủ ba chức năng vào một phòng đôi khi vẫn là phương án hợp lý nhất. Trên thực tế, đây cũng là một trong những kiểu bố trí phòng tắm phổ biến trong nhà ở. Tuy nhiên, cách sinh hoạt của một gia đình đông người lại đặt ra một bài toán khác. Vào buổi sáng, chỉ cần một người đóng cửa vào tắm, người còn lại dù chỉ muốn đánh răng trong vài phút cũng phải đứng ngoài. Chính vì thế, thay vì mặc định lavabo, bồn cầu và vòi sen phải ở chung một phòng, một số thiết kế nhà ở hiện nay bắt đầu tách chúng thành những khu vực có thể sử dụng độc lập. Thực tế đã có những công trình bố trí khu rửa khô tách khỏi vòi sen và toilet nhằm cho phép bố mẹ, con cái sử dụng cùng lúc.

Vì sao lavabo trong khu tắm đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

Trước hết là câu chuyện một người dùng nhưng cả phòng bị chiếm. Nếu lavabo nằm chung với toilet và vòi sen sau một cánh cửa, ba chức năng gần như phải lần lượt phục vụ từng người. Với gia đình 4-5 thành viên cùng thức dậy, chuẩn bị đi học, đi làm vào một khoảng thời gian, bất tiện này dễ nhận thấy hơn nhiều so với nhà chỉ có một hoặc hai người. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng lavabo vốn không đòi hỏi mức độ riêng tư giống khu tắm hay toilet. Đánh răng, rửa tay, rửa mặt chỉ mất vài phút và hoàn toàn có thể diễn ra ở một khu vực riêng. Bởi vậy, việc đưa lavabo ra vùng ngoài có thể giải phóng một chức năng khỏi căn phòng đang phải “gánh” quá nhiều việc.

Cuối cùng là vấn đề khô - ướt. Khi lavabo nằm sát khu tắm, đặc biệt trong những phòng không có vách ngăn tốt, nước và hơi ẩm dễ lan sang khu vực gương, tủ lavabo và đồ dùng cá nhân. Tách khu rửa ra khỏi vùng tắm giúp việc tổ chức không gian khô ráo hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa lavabo nhất thiết phải được mang hẳn ra ngoài nhà vệ sinh. Tùy mặt bằng, có ít nhất hai cách bố trí đáng cân nhắc.

Cách 1: Đưa lavabo hẳn ra ngoài nhà tắm

Ở cách này, sau cánh cửa là toilet và khu tắm, còn lavabo được bố trí ngay phía ngoài, có thể ở một khoảng đệm nhỏ trước cửa. Đây cũng không phải cách tổ chức chỉ tồn tại trên bản vẽ: trong một số công trình nhà ở, bàn lavabo đã được đưa sang khu vực khác trong khi toilet và phòng tắm trở thành những không gian riêng.

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1. Một người tắm, người khác vẫn đánh răng được

Đây là ưu điểm dễ thấy nhất. Nếu buổi sáng bố đang tắm, con vẫn có thể đứng ngoài đánh răng; người bên trong không phải vội vàng và người bên ngoài cũng không phải chờ chỉ để sử dụng lavabo vài phút. Với gia đình đông người, lợi ích không nằm ở việc nhà vệ sinh trở nên lớn hơn mà ở chỗ cùng một khoảng thời gian, nhiều người có thể làm những việc khác nhau.

2. Lavabo trở thành một khu vực khô đúng nghĩa

Khi không còn nằm cạnh vòi sen, tủ lavabo, gương và mặt bàn ít chịu nước bắn trực tiếp hơn. Những vật dụng thường đặt tại đây như bàn chải, đồ chăm sóc cá nhân hay máy sấy tóc cũng dễ được tổ chức ở một khu vực khô ráo. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình vốn không thích cảnh vừa tắm xong là sàn quanh lavabo cũng ướt theo.

3. Có thể tận dụng khoảng đệm vốn khó sử dụng

Ở một số mặt bằng, khoảng trước cửa nhà vệ sinh hoặc đoạn chuyển tiếp giữa phòng ngủ và khu vệ sinh không đủ lớn để trở thành một căn phòng riêng nhưng lại vừa đủ cho một bàn lavabo. Khi được tính toán ngay từ đầu, chiếc lavabo có thể biến khoảng diện tích này thành một khu vực có chức năng rõ ràng. Dù vậy, đây không phải món đồ có thể thích đâu đặt đó. Lavabo cần đường cấp và thoát nước, khu vực sàn và chân tường phải được xử lý phù hợp với khả năng nước bắn. Nếu lavabo nhìn trực tiếp ra không gian sinh hoạt, gia đình cũng cần cân nhắc thêm gương, tủ và cách giấu đường ống để tổng thể không tạo cảm giác như mang một phần nhà vệ sinh ra giữa nhà.

Cách 2: Vẫn trong cùng một cụm vệ sinh nhưng chia thành các khu độc lập

Nếu không muốn lavabo xuất hiện bên ngoài, gia đình có thể chọn cách mềm hơn: vẫn giữ tất cả trong cùng một cụm nhưng không đặt cả ba chức năng sau một cánh cửa duy nhất.Chẳng hạn, từ bên ngoài bước vào sẽ gặp khu lavabo trước. Toilet và khu tắm được bố trí sâu hơn phía trong, đồng thời có thêm cửa hoặc vách ngăn. Khi đó, lavabo vẫn thuộc khu vệ sinh nhưng người sử dụng nó không nhất thiết phải bước vào khu tắm hay toilet.

1. Vẫn giải quyết được phần nào cảnh “chờ nhau”

Nếu các khu được ngăn bằng cửa hợp lý, một người có thể sử dụng lavabo trong khi người khác tắm. Cách chia này đặc biệt hữu ích khi gia đình không muốn đưa bàn rửa mặt ra hành lang hoặc khu vực phòng ngủ. Một công trình nhà ở được giới thiệu cũng sử dụng cách chia khu rửa khô, khu tắm và toilet để các thành viên trong gia đình có thể sử dụng đồng thời.

2. Không gian riêng tư được đẩy vào phía trong

Lavabo là nơi ít cần riêng tư nhất nên có thể nằm ở lớp ngoài. Toilet và khu tắm cần kín đáo hơn được đưa sâu vào trong hoặc đặt sau một lớp cửa nữa. Cách sắp xếp này cũng khá hợp với trình tự sử dụng: bước ra khỏi toilet, mọi người có thể rửa tay ở khu lavabo trước khi rời khỏi cụm vệ sinh.

3. Không phải hy sinh hoàn toàn sự gọn gàng của một cụm vệ sinh

Điểm khác biệt so với cách đầu tiên là lavabo không trở thành một phần của hành lang hay phòng ngủ. Tất cả vẫn tập trung trong một khu vực, chỉ khác ở cách phân chia bên trong. Với những người thích nhà cửa gọn gàng và không muốn nhìn thấy bàn lavabo từ không gian sinh hoạt, đây có thể là phương án dễ chấp nhận hơn.Tuy nhiên, cách này cần đủ diện tích để tạo thêm lớp cửa, vách và lối đi. Một nhà vệ sinh vốn đã rất nhỏ mà cố chia thành ba khoang có thể phản tác dụng: mỗi khu đều chật, cửa vướng nhau và việc sử dụng còn bất tiện hơn trước. Bởi vậy, chia càng nhiều chưa chắc càng tốt.

Vậy có nên đưa lavabo ra khỏi khu tắm?

Không có lý do để mọi gia đình đồng loạt thay đổi. Nếu nhà chỉ có 1-2 người, diện tích hạn chế và nhà vệ sinh hiện tại sử dụng thuận tiện, việc để lavabo, toilet và vòi sen chung một phòng vẫn rất hợp lý. Thậm chí với mặt bằng nhỏ, gom các thiết bị lại còn giúp hệ thống cấp thoát nước đơn giản hơn. Nhưng với nhà đông người, câu hỏi đáng đặt ra khi thiết kế lại không chỉ là “nhà vệ sinh rộng bao nhiêu?”, mà còn là “một lúc có bao nhiêu người có thể sử dụng?”. Chỉ riêng việc tách chiếc lavabo khỏi khu vực cần đóng kín cửa đã có thể thay đổi câu trả lời. Và vào những buổi sáng cả nhà cùng vội, vài phút không phải đứng ngoài chờ nhau đôi khi đáng giá hơn việc có một phòng tắm thật rộng.